Quand Tyrese Haliburton se faisait contrer par un enfant de 3 ans

Tyrese Haliburton n'était pas programmé pour devenir une star NBA. Peut-être même pas un joueur NBA tout court. Le portrait qui lui est consacré dans GQ le montre bien, avec quelques anecdotes assez incroyables qui témoignent du chemin parcouru par le meneur des Indiana Pacers. Dans sa jeunesse, donc, Haliburton ne faisait pas partie des lycéens les plus convoités. Le programme qu'il suivait à 14 ans n'a même rien fait pour le retenir et c'est dans la structure Wisconsin United, à trois heures de son domicile de Oshkosh, qu'il a dû faire ses gammes. A son arrivée, une lacune fondamentale a été révélée au grand jour : son tir. Et Bryan Johnikin, le coach du programme, est allé loin pour lui montrer qu'il devait changer sa mécanique.

"Il s'est rendu à son premier entraînement [...] en étant fâché contre le monde, avec une confiance en lui diminuée et un tir qui démarrait nettement en-dessous de sa taille, le vestige d'une enfance où il manquait de force pour produire le geste traditionnel. Bryan Johnikin, le coach de Wisconsin United, a tenté de modifier le tir de son nouvel arrière et son angle particulier en utilisant son petit-fils de 3 ans comme défenseur. Johnikin a demandé au petit garçon de maintenir sa main en l'air lorsque Tyrese Haliburton tirait. Le point de relâchement de son tir était si bas que l'enfant de maternelle a contré son tir".

Tyrese Haliburton est ressorti de là en pleurant de gêne. Sauf qu'au lieu d'arrêter les frais, il est revenu pour travailler et corriger ce qu'il y avait à corriger. Ses efforts ont payé et le voilà aujourd'hui sur le point de disputer les Jeux Olympiques avec Team USA, après avoir signé il y a quelques mois un contrat de 244 millions de dollars.

