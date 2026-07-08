Quel avenir pour Nicolas Batum ?

Désormais libre de son contrat avec les Clippers, Nicolas Batum a plusieurs options qui s’offrent à lui pour décider de son avenir.

Nicolas Batum a été libéré par les Clippers la semaine dernière après deux saisons passées en Californie. Le Français ne s'est pour le moment pas exprimé sur son avenir, mais plusieurs rumeurs ont déjà circulé.

À 37 ans, l'une des pistes envisagées serait un retour en France, où deux clubs de Betclic Élite se seraient penchés sur son cas, à commencer par l'ASVEL.

De retour en France ?

L'ASVEL est en pleine reconstruction, avec un effectif complètement remanié pour la saison qui arrive. Tony Parker, désormais coach du club rhodanien, pourrait retrouver son ancien coéquipier à Charlotte et en équipe de France, cette fois sous une nouvelle casquette. L'ailier pourrait apporter toute son expérience et son leadership à un groupe qui devra trouver de l'alchimie et des automatismes.

Le mercato est déjà XXL, avec notamment l'arrivée de Sylvain Francisco. De quoi, peut-être, taper dans l'œil de Nicolas Batum, qui pourrait être tenté par un retour en métropole après avoir débuté sa carrière au Mans.

Cette rumeur a été annoncée par le podcast Backdoor, puis relayée par plusieurs médias basket. Mais pour le moment, aucune discussion concrète n'aurait vraiment été engagée selon les dernières informations.

Fin de feuilleton, en revanche, pour le Paris Basket, qui s'était également positionné sur le natif de Pont-l'Évêque. Le club parisien espérait pouvoir faire venir Jay Triano comme nouvel entraîneur, un technicien que Nicolas Batum connaît très bien. Mais les espoirs se sont vite éteints lorsque ce dernier a finalement décidé de rejoindre le staff des Portland Trail Blazers.

Un retour en France ou en Europe semble donc, pour le moment, au point mort.

Une nouvelle franchise ou la retraite

Les deux pistes les plus envisageables seraient donc de se lancer dans un nouveau défi en NBA ou de mettre un terme à sa carrière.

Nicolas Batum a connu un rôle limité avec Los Angeles cette saison. Il n'est plus le Batum d'antan, mais il reste un joueur adroit à longue distance, intelligent, capable d'apporter toute son expérience dans une nouvelle franchise. Pour le moment, aucune équipe ne se serait toutefois clairement positionnée sur le Français.

Cette saison, le joueur des Clippers a disputé 17 minutes par match en moyenne, pour 4 points, 2,5 rebonds et 0,9 passe, avec 40,3 % de réussite à trois points.

Batum pourrait donc se relancer dans une autre franchise pour un ultime challenge, un choix qui ravirait tous ceux qui aimeraient voir Nicolas un peu plus longtemps sur un parquet.

D'un autre côté, cela fait désormais 20 ans que le Normand a commencé sa carrière professionnelle. Après toutes ces années à être le patron des Bleus, à dominer à son poste, à montrer l'exemple aux nouvelles générations, il est peut-être temps pour lui de raccrocher les baskets.

En 18 saisons en NBA, il a fait ses armes à Portland, a poursuivi son développement aux Hornets, a laissé une vraie trace aux Clippers et est également passé par Philadelphie. Nicolas Batum a déjà fait preuve d'une longévité hors norme. Qu'il parte ou qu'il reste, un nouveau défi l'attend, sur les parquets ou en dehors.

Si c'est finalement cette décision que Batman décide de prendre cet été, une chose est sûre : il partira comme une légende, comme un capitaine éternel, et sans le moindre regret à avoir.