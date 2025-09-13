Après un Euro marqué par l’absence de plusieurs cadres, comme Victor Wembanyama ou Evan Fournier, les Bleus doivent se projeter vers l’avenir et définir un nouveau noyau dur. Dans le CQFR du jour, Antoine, Shaï et Théo ont débattu : à quoi ressemblera l’équipe de France dans les prochaines années ?

Qui autour de Victor Wembanyama ?

Le premier nom qui s’impose est évidemment Victor Wembanyama. Son retour est une certitude et le projet tricolore devra se construire autour de lui. Antoine a listé les joueurs qui lui semblent aujourd’hui incontournables : « Wembanyama, Gerschon Yabusele, Zaccharie Risacher, Élie Okobo, Evan Fournier, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et Matthew Strazel. »

Autour de ces huit noms, d’autres places resteront à distribuer, avec un débat toujours ouvert pour les doublures au poste de pivot, mais aussi à la mène.

Le cas Okobo divise

Le poste 2 de cette future équipe de France a concentré une bonne partie des discussions. Antoine est catégorique : « Okobo, c’est le gars de Fauthoux. C’est lui qui a eu les clés de l’équipe, il est très haut dans sa hiérarchie, devant presque tout le monde sauf peut-être Fournier. » Pour lui, l’arrière de l’AS Monaco sera présent si Freddy Fauthoux reste sélectionneur.

Théo, en revanche, se montre plus prudent : « C’est un poste qui peut être très concurrentiel dans deux ans. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi automatique que ça. » La montée en puissance de jeunes comme Zaccharie Risacher, capable de porter davantage la balle donc de jouer 2-3 selon Théo, pourrait rebattre les cartes.

Qui autour du noyau dur de l'équipe de France ?

Derrière les certitudes, beaucoup d’interrogations demeurent : la place de Théo Maledon, décevant à l’Euro, l’évolution de jeunes comme Nolan Traoré ou Nadir Hifi, et la gestion du poste de pivot derrière Rudy Gobert. Comme le souligne Théo, « deux ans, c’est long. Les blessures, les contrats et les choix de Fauthoux vont forcément peser. »

La situation de Nadir Hifi illustre bien ces incertitudes. Frustré par son absence de temps de jeu, le sniper a pu sembler agacer de sa situation, ce qui pourrait compliquer sa relation avec le sélectionneur. Antoine rappelle que « ça dépendra aussi de la discussion qu’il aura avec Fauthoux. Il a très mal vécu le fait de ne pas avoir joué. » De tels épisodes peuvent rebattre les cartes, surtout dans un groupe restreint à 12 joueurs.

Le poste de meneur reste globalement le plus ouvert. Si Matthew Strazel a gagné du crédit malgré son absence sur blessure, Sylvain Francisco a marqué des points grâce à son impact en Euroleague et pourrait s’imposer comme une option fiable. Là encore, la concurrence pourrait être rude avec Maledon s’il se relance à Madrid et d’éventuels jeunes qui émergeront d’ici 2027.

Enfin, le secteur intérieur devra être clarifié. Derrière Gobert, qui aura 35 ans en 2027, plusieurs noms circulent : Mathias Lessort, Alexandre Sarr évidemment, Vincent Poirier mais aussi des profils plus jeunes comme Beringer. Rien n’est figé et, comme le rappelle Théo, « il suffit parfois d’une grosse saison en club pour rebattre les cartes. »

Si le retour de Wembanyama change tout, l’avenir de l'équipe de France dépendra de la capacité du staff à maintenir une ossature solide autour de lui. Entre les certitudes (Yabusele, Fournier, Coulibaly, Sarr) et les débats ouverts (Okobo, Maledon, les jeunes arrières), le sélectionneur Freddy Fauthoux devra trancher. Une hiérarchie claire sera indispensable pour viser l’or à la Coupe du Monde 2027 ou aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

