Quentin Grimes reste à Philadelphie, faute de mieux

Quentin Grimes a signé sa qualifying offer avec les Sixers pour 8.7 millions et va chercher un gros contrat l'été prochain.

Quentin Grimes a finalement pris la décision de signer sa qualifying offer avec les Philadelphia 76ers, pour un montant de 8,7 millions de dollars, d'après Shams Charania d'ESPN. Un choix par défaut, après un été où l’arrière espérait décrocher un contrat bien plus lucratif. D’abord à la recherche d’un deal avoisinant les 30 millions par saison, puis plus modestement entre 20 et 25 millions, l’ancien joueur des Knicks, des Pistons et des Mavs n’a pas trouvé preneur à ces conditions. Philadelphie, par exemple, est allé jusqu'à 39 millions... mais sur 4 ans.

En acceptant cette qualifying offer, Grimes mise désormais sur lui-même et sur sa capacité à convaincre les Sixers — ou une autre franchise — qu’il mérite le statut de titulaire confirmé et une rémunération en conséquence. L’été prochain, il sera free agent non protégé et pourra tester à nouveau le marché, avec l’ambition de décrocher enfin ce gros contrat qu’il vise depuis plusieurs mois.

Quentin Grimes et les 76ers, la tension monte aussi !

28 très bons matches avec Philadelphie l'an dernier

Pour cela, il devra briller dans un rôle probablement majeur à Philadelphie, aux côtés de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey. Son adresse extérieure, sa défense polyvalente et sa capacité à s’imposer dans une rotation compétitive seront scrutées de près. La saison 2025-2026 s’annonce donc comme un véritable test pour Quentin Grimes, entre opportunité en or et pression maximale.

Déjà intéressant statistiquement (21.9 points par match) sur les 28 rencontres qu'il a pu disputer avec des Sixers décimés, Grimes est attendu parmi les candidats à un changement de statut et d'impact en NBA la saison prochaine.