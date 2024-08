Qui pour remplacer Steve Kerr sur le banc de Team USA ?

Steve Kerr a probablement disputé son dernier match sur le banc de Team USA lors de la finale des Jeux Olympiques 2024 contre la France. D'après Marc Stein, et comme on pouvait s'y attendre après deux campagnes de suite en tant que head coach de la plus puissante sélection de la planète, Kerr va se reconcentrer pleinement sur les Golden State Warriors.

Pour sa succession, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. USA Basketball et son patron Grant Hill ont quelques options à leur disposition. En suivant le processus habituel de Team USA, c'est vraisemblablement un des assistants de Steve Kerr qui prendra sa place pour les prochaines échéances, à commencer par la Coupe du monde 2027 au Qatar.

Les deux favoris sont donc les deux techniciens les plus référencés du staff actuel : Erik Spoelstra et Tyronn Lue. Si cela doit se jouer à l'expérience et à l'âge, il est probable que Spoelstra, considéré par beaucoup comme le meilleur coach NBA depuis quelques années pour son travail avec le Miami Heat, soit nommé. S'il préfère rester l'homme d'une seule équipe, Lue, qui fait aussi régulièrement du bon travail depuis le titre avec Cleveland en 2016, a de bonnes chances d'être désigné.

