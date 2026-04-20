Qui sont ces joueurs NBA incapables d’aller en playoffs ?

Miles Bridges, Lauri Markkanen, Collin Sexton… focus sur les joueurs NBA encore en activité qui cumulent le plus de matchs sans avoir disputé le moindre match de playoffs.

Les playoffs viennent de débuter, et c’est un rendez-vous que ne connaissent pas tous les joueurs NBA. Même certains joueurs bien installés dans la ligue, avec plusieurs saisons derrière eux et des centaines de matches au compteur, attendent encore de disputer la moindre rencontre de post-saison...

C’est le cas de Miles Bridges, qui trône aujourd’hui en tête parmi les joueurs encore en activité dans cette catégorie assez peu enviable. L’ailier de Charlotte en est déjà à 501 matches en 7 saisons NBA sans la moindre apparition en playoffs. Le plus frustrant pour lui, c’est que la porte n’était pas si loin. Les Hornets ont bien accroché le play-in, mais y ont été sèchement éliminés par Orlando.

Juste derrière, on retrouve Lauri Markkanen, qui affiche 492 matches en 9 saisons sans avoir encore goûté aux playoffs. Le cas du Finlandais est d’autant plus marquant qu’il ne s’agit pas d’un joueur de complément : il a déjà été All-Star, il a eu du volume, du statut, des responsabilités, mais jamais encore l’occasion de jouer en avril dans un vrai contexte de série.

Le podium est complété par Collin Sexton, avec 475 matches en 8 saisons. Là encore, on parle d’un joueur qui a déjà pas mal roulé sa bosse, sans jamais réussir à accrocher ce premier match de postseason. Derrière ce trio, Keldon Johnson et Deni Avdija suivaient jusqu'à la nuit dernière avec 452 et 425 matches, avant de s'affronter lors du game 1 entre les Spurs et les Trail Blazers.

Deux All-Stars attendent toujours leur première sous les spotlights : LaMelo Ball et Zion Williamson, toujours pas qualifiés pour les matches les plus excitants après 303 et 276 matches.

En clair, cette stat rappelle qu’en NBA, le talent individuel ne suffit pas toujours : on peut compiler, durer, avoir un vrai rôle, et rester malgré tout en panne au mois d'avril.