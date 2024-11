Nous avons pu nous entretenir avec Rayan Rupert ce jeudi, après la défaite des Blazers contre les Spurs (105-118). L’occasion d’interroger l’ailier de 20 ans sur ses progrès pour sa deuxième saison, sa place au sein de l’équipe de Portland et son avenir en NBA.

Tu sembles plus à l’aise sur le terrain que lors de ta première saison et tu deviens progressivement plus efficace. Peux-tu nous expliquer ce que tu as cherché à développer pendant l’intersaison ?

Rayan Rupert : Cet été, ce sur quoi je devais travailler était assez clair. Il fallait vraiment continuer à développer mon adresse à trois points, notamment sur les catch and shoot. J’avais déjà un bon pourcentage l’année dernière en G League et en NBA (33,3 % sur catch and shoot en NBA), mais il fallait continuer à progresser là-dessus. Ensuite, je me suis concentré sur ma prise de décisions près du cercle. Quand je drive, je devais être capable de prendre les bonnes décisions et de finir. Et en défense, j’ai une grande envergure, donc il fallait vraiment l’utiliser pour gêner les adversaires, particulièrement les meneurs.

Sens-tu que ce travail a payé et que tu as passé un cap cette année ?

Rayan Rupert : Oui, clairement. Que ce soit offensivement ou défensivement, je pense que j’ai vraiment passé un cap. L’année dernière, j’avais un peu de mal avec la vitesse du jeu. Les gars étaient beaucoup plus athlétiques et j’avais du mal à vraiment être agressif comme j’ai pu l’être quand j’étais plus jeune ou quand je jouais en Australie. Cette année, je retrouve un peu ça. Je me sens beaucoup plus à l’aise en défense. Pour l’attaque, ça dépend des matches, mais dès que j’ai des opportunités, notamment loin du ballon, j’essaie d’apporter le plus possible.

As-tu une idée plus claire du joueur que tu voudrais être en NBA ?

Rayan Rupert : Je sais que je dois d’abord m’imposer en NBA avant d’aspirer à un grand rôle. Ça va se faire petit à petit. Je veux commencer par être un joueur 3-and-D, vraiment capable de défendre, de sanctionner à trois points et d’être agressif vers le cercle. J’espère m’installer dans ce rôle-là, puis évoluer progressivement vers un profil plutôt « two-way player ».

On imagine que tu vises un rôle plus important que celui que tu as actuellement. Peux-tu nous expliquer ce que les Blazers attendent de toi pour t’accorder plus de temps de jeu ?

Rayan Rupert : J’étais un peu dans la rotation en ce début de saison. Je ne pense pas que c’était forcément prévu de leur côté, mais j’ai vraiment été bon au training camp. On avait quelques blessés, ce qui m’a permis d’avoir pas mal de temps de jeu. Donc le but, c’est de gratter de plus en plus de minutes. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Mon objectif, c’est vraiment de saisir chaque opportunité qui se présente et d’apporter ce que je peux apporter.

Peux-tu nous raconté ton training camp ? Comment t’es-tu démarqué ?

Rayan Rupert : J’étais juste focus. Je mettais toute mon énergie à défendre tout terrain sur tous les meneurs. J’essayais aussi d’être agressif vers le cercle, mais c’était vraiment une question de défendre dur et de faire toutes les petites choses sur le terrain. Actuellement, je ne suis pas le porteur de balle de l’équipe. Quand je suis sur le terrain, je joue généralement avec deux porteurs de balle, donc j’essaie d’apporter dans le jeu sans ballon. J’essaie d’apporter le bon spacing, les bonnes coupes, tous ces aspects-là. C’est vraiment là-dessus que je me focalise pour l’instant.

Tu as une « team option » cet été avec les Blazers. Te vois-tu rester à long terme à Portland ? Est-ce quelque chose dont vous avez déjà parlé ?

Rayan Rupert : Non, franchement, on n’a pas encore parlé de ça. Mais oui, bien sûr, l’objectif est de m’imposer dans cette équipe, rentrer dans la rotation et grandir. On est une équipe jeune, l’objectif c’est de grandir avec tous les autres jeunes joueurs ici.

