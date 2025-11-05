Révélation : le jour où Michael Jordan a empêché Oakley de dérouiller Shaq

Lors d’une apparition dans le podcast Art of Dialogue, Charles Oakley est revenu sur un épisode méconnu du "NBA Circus" fait d'histoires, de récits et, parfois, de légendes. Il affirme que Shaquille O’Neal tenait des propos derrière son dos et qu’il a dû intervenir directement auprès de lui pour lui signifier. Ce jour-là, Michael Jordan, son ancien coéquipier, l’aurait empêché de régler l’affaire à sa façon.

Oakley explique : « Shaq avait dépassé les bornes. Michael Jordan et moi étions ensemble à New York. Nous étions à l'hôtel Palace et MJ est allé chercher du café. J'étais en train de régler la note quand je l'ai vu. Je me suis approché de lui et lui ai dit : "Tu sais que tu m'as manqué de respect, n'est-ce pas ?" Shaq et son oncle étaient ensemble... j'ai ajouté : "Tu sais, tu as fait des conneries. Tu as dépassé les bornes avec moi."»

Il ajoute ensuite : « Je n'aime pas les choses bâclées, et je trouve que Shaq bâcle beaucoup. Il jouait les bons samaritains à l'époque. On peut faire croire aux gens qu'on s'en tire à bon compte, mais moi, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. En plus, j'entends différentes choses de mes coéquipiers. Et quand Kobe déclare ceci ou cela à son sujet... »

Le ton est monté entre les deux hommes et l'altercation était toute proche lorsque le "sauveur" (tout au moins pour le mobilier de l'hôtel Palace et la réputation de l'établissement) est finalement apparu :

« Michael Jordan est revenu en courant et m'a dit : "Oh, qu'est-ce que tu fais, mec ?" Il m'a poussé, m'a éloigné de Shaq. Je suppose que c'est parce qu'ils sont gros. » (Rires)

« Je sais qu'il pèse environ 35 kg de plus que moi, mais je l'aurais affronté », ajoute l'ancien Knicks dans un sourire. « J'ai de bonnes mains. J'aurais dû bouger beaucoup, mais ça aurait été amusant. J'ai toujours un peu de Bobby Weaver en moi. » (Rires)

Oakley, du Jack Daniel's et un very bad trip : l’anecdote culte de T-Mac

"Shaq est grand… mais je ne l’ai jamais pris pour un dur."

Cet épisode met en lumière deux icônes aux profils très différents : Charles Oakley, joueur réputé pour son agressivité défensive et sa franchise, et Shaquille O’Neal, star charismatique, souvent entourée de rumeurs quant à ses rapports dans les vestiaires. Le fait que Michael Jordan ait pris sur lui d’intervenir souligne aussi le rôle qu’il continuait d’exercer dans son entourage malgré la retraite.

Pour Oakley, l’affaire va au-delà d’un simple litige. Ses commentaires suggèrent qu’il estime un manquement aux codes de respect tacites parmi les anciens joueurs. Cela illustre aussi la façon dont les « boss » de l’époque (Oakley, Jordan) régulaient les comportements entre pairs, parfois hors terrain, mais toujours en lien avec leur identité de compétiteurs.

« Je veux dire, Shaq a bon cœur, mais parfois, tu sais comment sont les gens. Ils essaient de rire avec toi et te poignardent dans le dos juste après. »

Au-delà de l’altercation, Oakley ajoute qu’il n’a jamais vraiment perçu Shaquille O’Neal comme un joueur “dur”. « Shaq, c’est Shaq, il est grand… mais je ne l’ai jamais pris pour un dur. Je trouve qu’ils sont bien plus durs aujourd’hui à la télé qu’ils ne l’étaient en jouant. »

Selon lui, l’origine du conflit remonte à un épisode vécu à Atlanta, dans un restaurant de Sean “Puffy” Combs. « Il a fait un truc en douce. Quelque chose de sournois. Et ça m’est revenu. Il sait ce qu’il a fait. C’est pour ça que je l’ai confronté. »

Oakley affirme même qu’à une seconde occasion, à Chicago, il était prêt à s’expliquer à nouveau : « Quelqu’un m’a dit qu’il était là. Je suis retourné pour lui parler. Il est parti. Quelqu’un a dû lui dire que j’étais dans le coin. »

Il résume finalement leur rapport ainsi : « On peut connaître les mêmes gens, se croiser, se parler. Ça ne veut pas dire que c’est mon ami. »

Bref, vous l'aurez compris, Oak et Shaq ne sont pas près de partager des Margaritas dans un bar de plage...

Le jour où Charles Oakley a frappé John Salley parce qu'il chambrait MJ

L'intégralité du Podcast :