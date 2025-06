« Injuste et stupide » : Rick Carlisle à la rescousse de Scott Foster

Rick Carlisle n'a pas hurlé avec les loups. Après un game 4 accroché et tendu où beaucoup ont estimé que l'arbitrage avait désavantagé son équipe, le coach d'Indiana a profité de sa conférence de presse du weekend pour... défendre Scott Foster. Carlisle a pris les devants, à froid, pour soutenir l'arbitre le plus clivant de la ligue.

« Je connais Scott Foster depuis 30 ans. C'est un excellent arbitre. Le microscope sous lequel il est placé là est affreux, injuste et stupide. » Selon Carlisle, la vague de critiques contre Foster frôle le lynchage médiatique. Et tant pis si ce même Foster et ses assistantes ont sifflé 53 fautes, avec quelques décisions borderline, en tout cas du point de vu des fans des Pacers.

Carlisle sait aussi parfaitement qu'une critique acerbe aurait été contre-productive. Scott Foster, surnommé "The Extender" pour sa réputation d'arbitre désigné par la NBA pour prolonger des séries et leur suspense, n'est pas certain de faire partie de l'un des crews d'arbitres d'ici la fin des Finales, mais on imagine qu'il aura apprécié le comportement classe de Rick Carlisle.

