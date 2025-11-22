RIP Rodney Rogers, l’ancien 6e homme de l’année

Triste nouvelle sur la planète NBA ce samedi. Rodney Rogers, ancien ailier fort au talent brut et sixième homme de l’année en 2000 avec les Phoenix Suns, s’est éteint à l’âge de 54 ans. Les causes de sa disparition n’ont pas été communiquées, mais Rogers vivait depuis 2008 avec une paralysie partielle consécutive à un grave accident de moto qui avait brutalement mis fin à son quotidien d’ancien sportif professionnel.

Figure respectée du basket américain, Rogers avait laissé une empreinte durable par son style puissant, son adresse extérieure et sa patte gauche. Drafté en 9e position en 1993 par les Denver Nuggets après un parcours remarqué à Wake Forest, il s’était rapidement imposé comme un joueur capable de changer le rythme d’un match par ses entrées explosives. Il a ensuite porté successivement les couleurs des Clippers, des Suns, des Celtics, des Nets, des Hornets et des 76ers, s’attirant partout la sympathie des fans et le respect de ses coéquipiers.

Son titre de Sixième homme de l’année, décroché à Phoenix, reste l’un des sommets de sa carrière : cette saison-là, Rogers tournait à plus de 13 points de moyenne en sortie de banc, incarnant parfaitement le rôle du joueur polyvalent et fiable qui stabilise une équipe.

Au-delà des parquets, ceux qui l’ont côtoyé évoquent un homme humble, souriant et profondément attaché à ses racines en Caroline du Nord. Sa longévité dans la ligue, sa résilience après son accident et la chaleur qu’il dégageait en ont fait une personnalité très appréciée dans la communauté NBA.