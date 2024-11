Robert Williams III bientôt aux Los Angeles Lakers ?

Auteurs d'un bon début de saison, les Lakers n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. L.A. serait ainsi en recherche active d'un big man pour renforcer sa raquette et sa défense. Et Robert Williams III pourrait bien être la principale cible des Angelinos.

Avec 7 victoires en 11 matchs en dépit des absences ponctuelles de certains cadres (Anthony Davis, Rui Hachimura), les Los Angeles Lakers réalisent un bon début d'exercice 2024-2025. Détenteurs du 6ème bilan à l'ouest, les coéquipiers de LeBron James semblent nourrir quelques ambitions cette saison pour l'une des dernières campagnes du King dans la grande ligue.

Ainsi les Angelinos, 25ème équipe au Defensive Rating sur ces premières semaines de compétition, chercheraient activement à renforcer leur secteur intérieur. Et si les pistes Jonas Valanciunas et Nic Claxton semblent avoir fait long feu, celle qui mène à Robert Williams III pourrait bien être la bonne. Selon Dave McMenamin d'ESPN, de passage dans le podcast de Brian Windhorst The Hoop Collective, la franchise californienne travaillerait en effet ardemment à la venue de l'ancien All-Defensive 2nd Team (en 2022).

Souvent pénalisé par les blessures depuis ses débuts en 2018 (215 matchs en 6 ans), Robert Williams III sort d'une saison quasi blanche l'an dernier à Portland. Remis sur pied cette saison, l'ancien Celtic brille dans l'Oregon. En 3 matchs et 18 minutes de temps de jeu seulement, le natif de Louisiane compile ainsi 12,0 pts, 5,7 rbds, 1,7 stl et 1,7 blk de moyenne, soit les meilleurs chiffres de sa jeune carrière NBA. De quoi éveiller l'intérêt de la franchise aux 18 titres de champion, en manque chronique de dureté et d'impact physique à l'intérieur.

Naviguant au-dessus du "first apron" du salary cap, L.A. a peu de marge de manoeuvre pour retoucher son effectif. Seul l'envoi de picks (2 au 1er tour, 5 au second) pourrait permettre aux hommes de J.J. Redick de récupérer le Time Lord. A moins que le front office des Los Angeles Lakers ne parvienne à y intégrer quelques joueurs de rotation (Gabe Vincent ? Jalen Hood-Schifino ?) pour matcher les 12M$ annuels de Robert Williams III. Dossier à suivre.

D.R.