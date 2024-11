Rookies : Alexandre Sarr au rendez-vous !

Quoi de mieux que des attentes mesurées et un scepticisme généralisé pour travailler sagement et se développer sereinement en NBA ? A en croire les débuts solides d'Alexandre Sarr, deuxième choix de la dernière draft, dans la grande ligue, le contexte en question apparait bel et bien idéal. A la surprise générale et dans une certaine indifférence, le toulousain de naissance s'affirme pourtant comme LA belle surprise de cette rookie class tricolore en ce début d'exercice 2024-2025.

Doté d'un profil des plus intriguant avec un mix de taille (2,16m), de vitesse et de dextérité rarement observé, le jeune joueur des Wizards avait tout pour faire saliver les scouts NBA. Au point de se voir un temps projeté en 1ère position de la draft 2024 par différents médias spécialisés en dépit de performances quelconques en NBL avec Perth, et avant de se faire coiffer par son compatriote Zaccharie Risacher le jour J. Mais au sortir d'une Summer League compliquée (5,5 points, 7,8 rebonds, 3,2 asts et 2,5 blocks en 29 minutes), marquée notamment par une adresse au shoot cauchemardesque (19,1%), l'emballement général a vite laissé la place à de nombreux points d'interrogation quant à la capacité de l'ancien du Pôle France à réussir en NBA.

Pourtant, loin des spotlights, Alexandre Sarr s'installe tranquillement parmi les meilleurs joueurs de la cuvée de rookies 2024. Le Français prouve même au sortir de son premier double double lundi face aux Warriors (10 pts, 11 rbds) et après 6 matchs seulement, qu'il a bien sa place au sein de la grande ligue. Mieux, le médaillé d'argent avec les Bleuets à la coupe du Monde U19 2023, ne semble pas promis à la malédiction qui touche les second choix de draft (Stromile Swift, Darko Milicic, Hasheem Thabeet, Jabari Parker, Marvin bagley, James Wiseman...). Car avec 9,8 pts, 7,0 rbds, 1,7 asts et 2,8 blks de moyenne, l'ancien du Real Madrid n'est pas loin de produire les meilleurs chiffres parmi les débutants.

Great game from the Wizards European rookies 🇫🇷 🇨🇭 Alex Sarr:

10 Points

11 Rebounds

3 Blocks

2 Assists

First Double Double Kyshawn George:

Career High 20 Points

6 Threes

6 Rebounds

4 Assists 🎥 NBA / Washington Wizards pic.twitter.com/6gMldiqFq4 — SKWEEK (@skweektv) November 5, 2024

Troisième marqueur derrière Zach Edey (11,1) et son coéquipier Carlton Carrington (10,3), Alex Sarr arrive en tête au rebond au sein des rookies. Réputé pour ses aptitudes défensives, le Français réussit même l'exploit d'être à ce jour le 4ème meilleur contreur de toute la ligue derrière les 3,9 blks de moyenne de Victor Wembanyama (1er), mais devant des pointures comme Brook Lopez, Evan Mobley ou Anthony Davis. L'ancien de l'Overtime Elite est ainsi le premier joueur depuis Shawn Bradley en 1993 à signer 6 premières sorties à 2 blocks ou plus. Autant de signes et de chiffres qui, en dépit d'une adresse générale (36,2%) plombée par une faible réussite derrière l'arc (20,7% pour 4,8 tirs tentés par rencontre), permettent de rêver en grand pour Sarr. D'autant plus dans le contexte de Washington.

Car si la franchise devrait logiquement terminer dans les bas fonds du classement de la conférence est cette année encore (14ème en 2023-2024 avec 15 victoires pour 67 défaites), le cadre offert par le staff des Wiz semble idéal au développement du frenchy. Gratifié de 26 minutes de temps de jeu en moyenne, déchargé de toute responsabilité en terme de scoring ou de leadership derrière Jordan Poole, Kyle Kuzma voire Bilal Coulibaly, excellent cette saison, Alexandre Sarr bénéficie d'un terrain d'expression idéal, semblable à celui de Wemby aux Spurs l'an dernier. De quoi succéder à la star de San Antonio pour le titre de Rookie of the Year au printemps prochain ?

