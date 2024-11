Rudy Gobert, ses explications sur son soutien polémique

Le 15 novembre dernier, Rudy Gobert s'est offert une véritable polémique. Sur le réseau social X, l'intérieur des Minnesota Timberwolves a apporté son soutien à Robert Kennedy Jr. Choisi comme Ministre de la Santé par le futur président américain Donald Trump, l'homme politique dispose d'une image controversée.

Contre la vaccination durant la pandémie de Covid, le neveu de John Kennedy a aussi défendu des thèses considérées comme conspirationnistes. Et le message de l'international français a donc suscité de nombreux critiques.

Pour le média La Tribune ce dimanche, Gobert a justifié sa position.

"J'ai vu que ça avait suscité pas mal de réactions. C'est dommage que beaucoup choisissent de m'assimiler à un camp politique plutôt que de voir l'intention réelle de mon message. J'ai juste voulu montrer mon soutien à une personnalité dont je trouve le combat pour la santé et contre la malbouffe aux États-Unis assez courageux.

La nutrition et le bien-être sont des sujets qui me passionnent. C'est une certitude, ce que l'on met dans notre corps a un impact direct sur notre santé. Et donc, oui, je suis déçu de voir la quantité d'additifs chimiques que certains industriels continuent de mettre dans leurs produits en toute connaissance de cause.

On n'est jamais sûr de rien, mais j'ai pour espoir que RFK Jr fera avancer les choses dans la bonne direction", a expliqué Rudy Gobert.

Reste à savoir si ce discours sera suffisant pour calmer la polémique.

