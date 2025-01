Rudy Gobert, un impact supérieur aux rebonds à retrouver

A l'image des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert connaît une saison moyenne. Sans être mauvais, l'intérieur français se trouve en deçà de ses standards. Avec les changements réalisés aux Wolves cette saison, le Tricolore marque moins (de 14 à 10,2) et prend moins de rebonds (12,9 à 10,2).

Si Minnesota peut parvenir à compenser au niveau du scoring, le rebond représente un problème persistant pour cette équipe. Sur le plan individuel, Gobert n'avait plus été "aussi bas" dans ce domaine depuis la saison 2014-2015, sa deuxième en NBA à l'époque.

Et il sait qu'il doit en faire plus pour le bien de sa franchise.

"Je dois être meilleur. Il faut arrêter de trop réfléchir et juste prendre les rebonds. Parfois, je pense beaucoup trop et je sors du rythme. D'une certaine façon, je suis distrait par ce qu'il se passe autour de moi. On me dit parfois comment je devais faire.

Je sais comment prendre des rebonds. Donc je dois faire confiance à mon instinct. C'est ma responsabilité. Je dois simplement être meilleur", a insisté Rudy Gobert face à la presse.

Un axe de progression pour Rudy Gobert sur la seconde partie de la saison. Et un point essentiel pour le développement de Minnesota.

