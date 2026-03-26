Rudy Gobert sort un contre monumental sur Kevin Durant dans le money time

Ce n'est pas parce que Victor Wembanyama s'apprête à être élu Defensive Player of the Year pour la première fois de sa carrière que les autres n'ont subitement plus de mérite. Rudy Gobert, co-détenteur du record de trophées en la matière en NBA avec Ben Wallace et Dikembe Mutombo, fait encore une saison de haut niveau de ce côté-là du terrain, en pilotant une défense des Timberwolves qui peut, quand elle le décide, être assez extraordinaire.

Gobert réussit moins d'actions "top 10" que Wembanyama, mais il lui arrive quand même d'en ajouter à sa collection. La nuit dernière, lors de l'invraisemblable Houston-Minnesota, le pivot des Bleus a régalé avec une séquence décisive en toute fin de 4e quart-temps face à Kevin Durant. Après avoir semblé perdre l'équilibre et la trace de "KD", le pivot des Bleus s'est repositionné et a superbement contré l'ailier des Rocket, l'empêchant de redonner l'avantage à son équipe.

GOBERT VS. KD IN THE CLUTCH 🍿 pic.twitter.com/v56Gpt3HHR — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 26, 2026

"Je m'attendais à un crossover droite-gauche, mais il m'a bien mis à l'envers avec son dribble. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je revienne contester son tir et j'ai réussi à revenir pour jouer le ballon. Oui j'ai montré ma joie après. Kevin Durant est l'un des meilleurs scoreurs du monde et de l'histoire du basket. C'était aussi un gros match pour nous. Je n'étais plus aussi excité quelques minutes plus tard, mais ce moment l'était", a expliqué Rudy Gobert en réponse à une question de Dane Moore.

À +13 en prolongation, les Rockets ont quand même réussi à perdre !