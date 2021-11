Après ce qui ressemble fort à un burn-out, Rui Hachimura est réapparu à Washington et n'est pas loin du retour.

Les nouvelles au sujet de Rui Hachimura étaient déjà un peu meilleures ces derniers jours. On savait que le Japonais avait de nouveau donné signe de vie après avoir disparu de la circulation (avec l'autorisation du front office). Le troisième année des Washington Wizards a visiblement assez soigné sa santé mentale après une fin de saison et un été éprouvants.

Selon Shams Charania de The Athletic, Hachimura s'entraîne à nouveau avec ses coéquipiers et devrait réintégrer pleinement l'effectif coaché par Wes Unseld Jr d'ici deux semaines.

L'enchaînement entre la saison NBA, décevante, et les Jeux Olympiques dans son pays avec les énormes sollicitations qu'il a dû gérer en tant que porte-drapeau, l'ancien ailier de Gonzaga a eu besoin de couper. En dehors de cette courte période où il se disait que personne à Washington ne savait où il se trouvait et s'inquiétait pour sa capacité à jouer cette saison, le contact n'a pas été rompu et les Wizards ont tout de suite décidé de le laisser revenir à son rythme.

L'équipe tourne bien pour le moment et le renfort de Rui Hachimura, même si ce n'est que dans deux ou trois semaines, sera une autre plus-value intéressante. Toujours selon Charania, Washington espère que Thomas Bryant, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou la saison dernière, sera apte autour du mois de janvier. Une autre bonne nouvelle en prévision.

