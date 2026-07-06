Rui Hachimura quitte les Lakers pour les Clippers

Rui Hachimura s’est engagé pour 2 ans avec les Los Angeles Clippers. Le Japonais était un membre important de la rotation des Lakers.

Rui Hachimura n'aura peut-être même pas à déménager. L'ailier japonais quitte les Los Angeles Lakers, mais il reste dans la même ville puisqu'il s'est engagé avec les Los Angeles Clippers.

Selon Shams Charania, Hachimura a trouvé un accord avec les Clippers pour un contrat de deux ans et 28 millions de dollars. Un joli coup pour la franchise voisine, qui récupère un joueur encore dans ses meilleures années et capable d'apporter du scoring, de l'adresse extérieure et de la taille sur les postes d'ailier.

Les Lakers ont pris leur décision sur Rui Hachimura

Un départ assez logique des Lakers

Ce départ n'a rien de très surprenant. Avec les mouvements réalisés ces derniers jours, les Lakers avaient clairement pris une autre direction. L'arrivée de nouveaux joueurs et la volonté de remodeler l'effectif autour de leurs priorités rendaient le maintien de Hachimura de moins en moins évident.

À 28 ans, l'ancien joueur de Gonzaga sort d'une saison solide, avec 11,3 points et 3,3 rebonds de moyenne, tout en affichant une très belle adresse à trois points. Son profil devait forcément intéresser des équipes à la recherche d'un ailier capable de sanctionner de loin sans monopoliser le ballon.Les Clippers récupèrent donc un joueur déjà acclimaté à Los Angeles, expérimenté et immédiatement utilisable. Pour Hachimura, le changement est réel sportivement, mais il sera au moins très simple sur le plan géographique.