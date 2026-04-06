Rupert explose tout, Dieng répond : énorme duel français en NBA

Dans un match sans véritable enjeu entre deux équipes déjà éliminées de la course aux playoffs, il y avait pourtant une raison de garder un œil attentif sur ce Bucks - Grizzlies. Et elle parlait français. Rayan Rupert et Ousmane Dieng ont livré un duel aussi inattendu que spectaculaire… avec, en point d’orgue, une performance XXL du premier.

Car même dans une défaite 131-115 des Memphis Grizzlies face aux Milwaukee Bucks, Rupert a signé la meilleure prestation de sa jeune carrière. Le Français a compilé 33 points, 10 rebonds et 10 passes, ajoutant en bonus 4 interceptions et 1 contre. Un triple-double massif, complet, et surtout très loin de ses standards habituels cette saison, lui qui tournait jusque-là à 4,3 points, 2,5 rebonds et 0,8 passe de moyenne.

Dans un contexte particulier, avec des rotations largement bricolées côté Memphis et plusieurs joueurs sous contrat de dix jours, Rupert a saisi sa chance sans trembler. Utilisé avec de grosses responsabilités, il a attaqué, créé, défendu, et été absolument partout sur le parquet. Une prestation qui, même dans un match sans enjeu, ne passe pas inaperçue.

Ousmane Dieng a-t-il relancé sa carrière NBA ?

En face, Ousmane Dieng n’a pas été en reste. Le joueur des Bucks a livré une copie très solide avec 17 points, 9 rebonds et 6 passes, confirmant sa capacité à peser dans plusieurs compartiments du jeu. Moins flamboyant statistiquement que son compatriote, il a néanmoins participé activement à la victoire de Milwaukee, dans une rencontre où les Bucks ont fait la différence grâce à leur efficacité offensive (plus de 60% au tir).

Le contraste entre les deux performances raconte aussi l’histoire du match : Rupert en leader offensif et créatif dans une équipe décimée, Dieng dans un rôle plus équilibré au sein d’un collectif qui a su faire la différence au bon moment.

Au final, le score importe presque peu. Ce duel franco-français, dans une fin de saison souvent marquée par des rotations expérimentales et des performances isolées, a offert un vrai moment de basket. Voir deux jeunes Français produire des lignes statistiques aussi denses, dans des rôles majeurs, reste un signal encourageant pour la suite.