Russell Westbrook, des Clippers moins craints en NBA avec lui ?

Les débuts de Russell Westbrook aux Los Angeles Clippers s'avèrent compliqués. Pas sur le plan individuel, avec des performances totalement correctes pour le meneur de jeu. Mais depuis son arrivée, les Californiens se montrent incapables de gagner.

Comme aux Lakers, il ne semble pas l'unique responsable de cette situation. L'entraîneur Tyronn Lue a visiblement du mal à faire les bons choix. Cependant, il est évident que Los Angeles ne trouve pas la bonne formule depuis son recrutement.

Et justement, pour The Athletic, un dirigeant de la NBA, resté anonyme, a expliqué que les Clippers étaient "moins craints" avec Westbrook. Pourquoi ? Sa façon de monopoliser le ballon, son efficacité réduite et surtout son incapacité à punir les équipes à longue distance.

Considéré comme incompatible avec Kawhi Leonard et Paul George, il est même perçu comme un joueur qui diminue "à la perfection" le rendement des deux stars. Un peu comme les Lakers, les Clippers ont effectivement un problème de "spacing".

Le style de jeu de Russell Westbrook ne fonctionnait pas avec LeBron James et Anthony Davis. Et l'histoire tend à se répéter avec Leonard et George... Sauf si Lue parvient à faire les bons ajustements dans ses rotations.

Russell Westbrook : « Je ne suis pas du tout inquiet »