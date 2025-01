Jamais dans l'histoire de la NBA deux partenaires n'avaient réussi plus d'une fois à enregistrer un triple-double chacun lors d'un même match. Pour que cela arrive, il fallait que deux des rois de la 3D soient associés. Nikola Jokic et Russell Westbrook ont réussi cet exploit lors de la victoire face à Brooklyn la nuit dernière. Le triple MVP et son homologue sacré meilleur joueur en 2017, ont respectivement compilé 35 points, 15 passes et 12 rebonds, et 25 points, 11 rebonds et 10 passes.

Après le match, Russell Westbrook n'a pas manqué de commenter son alchimie avec Nikola Jokic et son admiration pour lui. "Nikola est le meilleur joueur du monde et j'essaye juste d'être dans son sillage. Il rend le jeu très facile pour moi, mais aussi pour tous les autres dans l'équipe."

Russell Westbrook est sur un mois de janvier assez phénoménal, avec 20.8 points, 9.8 passes et 8.8 rebonds de moyenne, ce qui n'est pas sans rappeler certaines de ses plus belles saisons en NBA. Le public de Denver l'a d'ailleurs chaudement applaudi après la rencontre.