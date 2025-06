Russell Westbrook est libre, où finira-t-il ?

Russell Westbrook n'est pour le moment plus un joueur des Denver Nuggets. D'après Marc Stein, le MVP 2017 ne va pas activer son option à 3.5 millions de dollars pour la saison prochaine et se retrouver sur le marché des free agents. Cela ne veut pas dire que Westbrook ne restera pas à Denver, mais il va au moins tester le marché pour voir si une situation avec un compromis salaire plus élevé/situation compétitive se matérialise.

En sortie de banc, Russell Westbrook a fait une saison intéressante avec les Nuggets et on imagine que des équipes, Denver y compris, souhaiteront bénéficier de son expérience et de son talent à bientôt 37 ans.

S'il y a de bonnes chances pour que l'ancienne star d'OKC reste en NBA, une rumeur évoquait la semaine dernière l'envie de l'Hapoel Tel Aviv de lui offrir un pont d'or pour le convaincre de rejoindre le championnat israélien.

Parmi les pistes que l'on peut imaginer, on trouve :

Denver, où Nikola Jokic le tient en haute estime et est à l'origine de sa venue

Miami, qui manque cruellement d'un moteur offensif en sortie de banc. On voit bien Westbrook s'adapter à la fameuse Heat Culture

Milwaukee, pour que les Bucks gardent du star power (même s'il est sur le déclin) en l'absence de Damian Lillard

San Antonio, pour être dans une forme de transmission tout en aidant au développement de Victor Wembanyama4

