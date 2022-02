Russell Westbrook, l’incroyable exclipation pour sa blessure…

On a comme l'impression que Russell Westbrook se fout de la gueule du monde. Au moins de celle de son entraîneur Frank Vogel. Particulièrement décevant depuis son arrivée l'été dernier, meneur a été récemment mis sur le banc dans le money-time de certains matches.

Sans surprise, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder commence à mal vivre cette situation. Et il a d'ailleurs clairement remis en question les choix de son coach. Face à la presse, Westbrook en a encore rajouté une couche.

Interrogé sur ses récentes douleurs au dos, le joueur de 33 ans a pointé du doigt ses passages sur le banc.

"Les douleurs ? Ça va et ça vient. C'était honnêtement beaucoup contre Milwaukee. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir sur le banc pendant de longues périodes, de me lever et ensuite de bouger rapidement. Ça me raidit du coup un peu.

Et la nuit suivante, je me suis réveillé, même chose, c'était vraiment raide. Je veux donc m'assurer que je fais tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Afin d'être le meilleur pour mes coéquipiers lorsque je suis sur le terrain", a lancé Russell Westbrook.