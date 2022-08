Russell Westbrook poussé vers la sortie après l’arrivée de Patrick Beverley ?

Sortez les popcorns, les séances d’entraînement risquent d’être agitées aux Los Angeles Lakers. En effet, Russell Westbrook et Patrick Beverley, deux joueurs dont l’animosité l’un envers l’autre est très documentée, vont devoir cohabiter dans le même vestiaire. Sauf que selon un insider de The Athletic, l’arrivée du second pourrait pousser le premier vers la sortie.

Westbrook-Beverley, les ennemis vont devoir cohabiter

Il explique que le transfert réalisé par la franchise californienne cette semaine augmente les chances d’une mise à l’écart de l’ancien MVP. Il serait donc soit transféré vers une autre franchise, soit carrément laissé de côté comme les Houston Rockets l’avaient fait avec Carmelo Anthony il y a quelques années.

Ce ne sont évidemment que des rumeurs, surtout que le nouveau coach Darvin Ham s’était entêté à répéter lors de chaque interview estivale qu’il comptait sur le meneur. Mais il y a parfois un monde entre les déclarations du staff et les intentions réelles de l’organisation.

L’association entre Russell Westbrook et les deux autres stars de l’équipe, Anthony Davis et LeBron James, a montré de vraies limites la saison dernière. Même si elle n’a pas pu non plus explorer tout son potentiel, la faute à des blessures.

Transférer Westbrook pourrait s’avérer compliqué. En effet, le vétéran doit percevoir encore 47 millions en 2022-2023. Un buyout est une autre option mais il serait très coûteux pour les Lakers.