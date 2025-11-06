Avec 8 734 rebonds, Russell Westbrook dépasse Jason Kidd et s’affirme comme le meilleur rebondeur de l’histoire chez les guards.

À 36 ans, Russell Westbrook continue de repousser les limites. Mercredi soir, le meneur des Sacramento Kings a signé une performance digne de ses plus grandes années : 23 points, 16 rebonds et 10 passes dans la victoire face aux Golden State Warriors (121-116).

Le record qui consacre une légende du rebond

Avec ce nouveau triple-double - le 204e de sa carrière -, Westbrook a inscrit une ligne supplémentaire à son palmarès : il est désormais le meilleur rebondeur de l’histoire parmi les arrières, avec 8 734 rebonds, dépassant ainsi Jason Kidd (8 725).

Interrogé après la rencontre, l’ancien MVP a commenté le record à sa manière, avec une confiance typiquement “Westbrookienne” :

« Humblement, je suis le meilleur rebondeur de l’histoire chez les guards », a-t-il lancé. « Donc quand le ballon rebondit sur l’arceau, je vais le chercher. »

Il devient également le premier meneur à réaliser un triple-double lors de sa 18e saison NBA, une longévité rare pour un joueur à son poste.

Une énergie intacte

Toujours aussi intense, Russell Westbrook tourne cette saison à 15,0 points, 7,1 rebonds et 5,6 passes de moyenne sous le maillot des Kings. Son impact sur le rythme et l’énergie du jeu reste inchangé, même à un âge où la plupart des joueurs ralentissent.

Ses anciens coéquipiers et adversaires le décrivent souvent comme un compétiteur obsédé par l’effort, un trait qu’il continue d’incarner soir après soir. Et si, de Jason Kidd à Oscar Robertson, la NBA a connu de grands rebondeurs à l’arrière, Westbrook vient de rappeler que, sur ce plan, personne ne fait mieux que lui.