Russell Westbrook devient le meneur le plus prolifique de l’histoire

En dépassant Oscar Robertson, Russell Westbrook est devenu le meneur le plus prolifique de l'histoire de la NBA.

Dans le collectif défaillant des Sacramento Kings, Russell Westbrook incarne l'une des rares satisfactions. Encore la nuit dernière, le meneur s'est bien battu (17 points, 9 rebonds et 6 passes décisives) malgré la défaite des siens face aux Phoenix Suns (102-129).

A cette occasion, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a d'ailleurs marqué l'histoire. Avec désormais 26 711 points au compteur en carrière, il est le 15ème meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière.

Surtout, Westbrook devient le meneur le plus prolifique de l'histoire de la Ligue ! En effet, il a dépassé Oscar Robertson.

"Je ne savais même pas qu'il avait battu un autre record ce soir. Il continue à battre des records. Russ est un phénomène de la nature. Sa compétitivité, son esprit de compétition. Sa volonté de continuer à jouer aussi dur qu'il le fait...

J'ai toujours été fan de lui et c'est un immense honneur de l'entraîner", a commenté son coach Doug Christie en conférence de presse.

Malheureusement pour Russell Westbrook, il risque de perdre, dans un avenir proche, ce record. Derrière lui, Stephen Curry (26 103 points) continue d'affoler les compteurs et pourrait rapidement devenir le numéro 1 chez les meneurs.

