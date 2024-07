Russell Westbrook n'est plus un joueur des Los Angeles Clippers. On savait que la franchise ne comptait plus sur lui malgré sa prolongation à moindre frais après activation de son option et ce n'était plus qu'une question de jours avant que quelque chose ne se matérialise. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, ce sont bien les Denver Nuggets qui vont récupérer le MVP 2017.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, un deal entre les Clippers et le Utah Jazz, où Westbrook, qui fêtera ses 36 ans en novembre, a été initialement envoyé, va déboucher sur une arrivée du meneur vétéran chez les champions 2023. Le Jazz, qui reçoit le droit d'échanger un 2e tour en 2030, les droits sur le pivot serbe Balsa Koprivica et 4 millions en cash, va libérer Russell Westbrook pour lui permettre de rejoindre le Colorado. Les Clippers, eux, accueillent Kris Dunn, qui signe pour 3 ans et 17 millions de dollars.

Réclamé par Jokic

Les Nuggets étaient courts au niveau du banc l'an dernier, avec beaucoup de joueurs peu expérimentés. L'arrivée de Russell Westbrook devrait apporter de l'énergie, du punch et de l'expérience. Nikola Jokic aurait lui-même insisté auprès de son front office pour que l'ancien joueur du Thunder, des Rockets, des Wizards, des Lakers et des Clippers débarque à Denver, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

La saison dernière, bien qu'elle soit la plus faible statistiquement de sa carrière, a encore permis de voir un Westbrook prêt à prendre du recul en termes de hiérarchie, avec un rôle d'energizer et de chasseur de ballons qui sera assurément précieux aux Nuggets.

En 2023-2024, il tournait à 11 points, 5 rebonds et 4.5 passes de moyenne en 22 minutes sur la saison régulière.