Russell Westbrook, un bouc émissaire soutenu par une légende

Russell Westbrook va tenter d'aider les Denver Nuggets à reconquérir le titre de champion NBA cette saison. Au passage, l'ancien MVP espère aussi être épanoui et redorer son blason, un peu désargenté après quelques années où son statut dans la ligue a été égratigné. Westbrook, qui est le recordman all-time de triple-doubles en carrière, peut compter sur le soutien de celui qu'il a dépassé en la matière il y a quelques années : Oscar Robertson.

Le mythique "Big O" a apporté son éclairage sur Russell Westbrook, dans des propos relayés par les Nuggets eux-mêmes.

"Pour une raison étrange que j'ignore, les gens veulent toujours lui faire porter la responsabilité de ce qui leur arrive. Lorsqu'il joue, il est dynamique et apporte une étincelle à l'équipe. Puis d'un coup, ils ne se soucient plus de lui et n'en veulent plus. Les gens qui prennent les décisions en NBA pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. [...] C'est un athlète incroyable et il a apporté une contribution gigantesque au basket, surtout en Oklahoma et pour les gens là-bas".

Russell Westbrook arrive en terrain conquis à Denver, où Nikola Jokic a visiblement fait des pieds et des mains pour convaincre sa direction de recruter l'ancien meneur des Los Angeles Clippers.

