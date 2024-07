Saddiq Bey, une bonne pioche qui part finalement à Washington

La signature peut paraître anodine, mais on imaginait bien Saddiq Bey rejoindre une équipe sérieuse et ambitieuse pendant l'intersaison. Finalement, l'ancien ailier des Detroit Pistons et des Atlanta Hawks va poursuivre sa carrière à Washington. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Wizards ont fait signé Bey pour 3 ans et 20 millions de dollars.

Saddiq Bey, qui s'est gravement blessé au genou en fin de saison dernière, n'a pas choisi la capitale fédérale par hasard. Avant de passer par la fac de Villanova, le joueur de 25 ans a fait ses classes au lycée DeMatha Catholic de Hyatsville, à une vingtaine de minutes du centre-ville de Washington.

Les Wizards sont en mode reconstruction et n'ont sans doute pas fini de bouger, eux qui ont drafté le Français Alexandre Sarr, le meneur de Pittsburgh Carlton Carrington et le Suisse passé par Cholet, KyShawn George. Kyle Kuzma et d'autres joueurs référencés de l'équipe pourraient être tradés avant la reprise en octobre.

Avec ce contrat de 3 ans, Saddiq Bey va pouvoir prendre le temps de s'appliquer sur sa convalescence et intégrer progressivement le noyau de jeunes joueurs qu'espère former le General Manager Will Dawkins.

Avec les Atlanta Hawks, Bey tournait à 13.7 points et 6.5 rebonds de moyenne à 41% d'adresse globale la saison dernière.