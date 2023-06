Joe Mazzulla, promu au pied levé l’été dernier, à quelques jours du camp d’entraînement, vit maintenant sa première intersaison en tant que coach en chef des Celtics. Alors que trois de ses assistants ont décidé de quitter Boston pour rejoindre Ime Udoka à Houston, l’entraîneur compose enfin son staff afin de préparer au mieux la saison à venir.

L’un des premiers ajouts sera celui de Sam Cassell, selon Shams Charania de The Athletic. L’homme de 53 ans a passé les neuf dernières saisons sous les ordres de Doc Rivers, aux Clippers et à Philadelphie. Il cumule 14 saisons sur les bancs de la NBA. Mais on connaît surtout Cassell pour sa carrière sur les parquets (15 années), auréolée de trois bagues de champion et d’une sélection dans une équipe All-NBA.

C’est un retour aux sources pour l’ancien meneur, qui a contribué au dernier titre de la franchise en 2008. Il comble également le vide laissé par Damon Stoudamire, un autre vétéran, qui a annoncé son départ pour la NCAA en mars.

L’expérience de Sam Cassell constitue une belle plus-value pour Joe Mazzulla, qui sort de sa première saison en tant que coach à seulement 34 ans. Il est par ailleurs considéré comme un entraîneur proche de ses joueurs et est apprécié dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Nul doute qu’il ne s’agit que de la première pierre d’un été qui s’annonce très chargé pour le coaching staff de Boston.

