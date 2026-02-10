Moment totalement surréaliste lors d’un match NBA : frustré après ses lancers francs, Collin Sexton s’en prend directement au cercle dans une séquence captée par les caméras et devenue virale.

Une séquence aussi inattendue que surréaliste a marqué le Chicago Bulls vs Brooklyn Nets de cette nuit, lorsque Collin Sexton a laissé éclater sa frustration de la façon la plus insolite qui soit.

Dans les dernières minutes du troisième quart-temps, alors qu’il se présentait sur la ligne des lancers francs après un match disputé, Sexton a d’abord manqué un premier tir avant de réussir le second. Visiblement furieux contre le cercle, l’arrière des Bulls a alors fait un geste obscène envers le panier juste après avoir marqué.

Un moment capté par les caméras et rapidement relayé sur les réseaux sociaux, symbolisant à la fois l’intensité du match et la frustration du joueur.

Ce geste, aussi bref soit-il, a fait sensation et provoqué des réactions tant chez les supporters que parmi les observateurs de la ligue, soulignant à quel point un match peut parfois dépasser le cadre strictement sportif.

Sexton, qui n’est pas étranger à l’émotion intense sur le terrain, a ajouté 21 points dans cette défaite des Bulls, mais son inefficacité au tir et ses 6/8 aux lancers francs reflètent une soirée difficile qui s’est traduite par ce moment surréaliste.

La scène, filmée avec précision, a rapidement circulé en ligne et est devenue l’un des sujets les plus commentés de la soirée NBA (avec la bagarre à Charlotte évidemment), soulignant à la fois l’agacement du joueur et l’atmosphère électrique qui peut naître au fil d’un match serré.

Alors que les Bulls continuent de gérer un effectif dense et une rotation compliquée depuis les récentes transactions, cette image restera peut-être l’un des symboles marquants de leur saison, pour le meilleur et pour le pire...

