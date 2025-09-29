L’avenir de Scoot Henderson commence à susciter de vives inquiétudes. Le jeune meneur des Portland Trail Blazers, drafté avec l’étiquette de futur franchise player, est une nouvelle fois freiné par une blessure en présaison. Dans le CQFR du jour, nos journalistes se sont interrogés sur la trajectoire d’un joueur qui, à l’aube de sa troisième saison NBA, n’a pas encore répondu aux attentes.

Une nouvelle blessure qui interroge

« Scoot Henderson s’est encore blessé : un à deux mois d’absence pour le meneur de Portland », rappelle d’emblée Antoine. Dans une équipe en transition, bâtie pour l’accompagner, ce contretemps arrive au plus mauvais moment. « C’est vraiment problématique pour Scoot, parce que la franchise avait fait venir des vétérans pour l’encadrer et lui donner un cadre solide. C’est une année charnière pour lui », analyse Théo.

Cette absence pourrait peser lourd : « Si Portland commence mal, il aura une pression énorme à son retour. Et si Portland commence très bien sans lui, ça sera plus compliqué de le réinstaller. »

La troisième saison, moment de vérité

L’importance de cette troisième année dans la carrière d’un jeune joueur a été soulignée. « On sait à quel point la troisième saison est importante pour les jeunes joueurs : c’est le moment où tu es censé passer un cap », rappellent nos journalistes.

Avec deux premières saisons marquées par des hauts et des bas (62 puis 66 matchs joués, mais toujours une quinzaine d’absences), Henderson n’a jamais trouvé la continuité. « Dès qu’il commence à être dans le rythme, il se blesse », regrette Antoine, en comparant son cas à celui d’autres meneurs qui peinent à confirmer.

La pression d’un projet en mutation

Portland a changé de cap à l’intersaison, avec l’arrivée de Jrue Holiday et le départ de Deandre Ayton. « Ils veulent changer la culture », souligne Théo. L’idée : offrir à Henderson un environnement propice à sa progression, tout en s’assurant la présence de vétérans capables de l’encadrer.

Mais le temps presse : « Si Scoot ne suit pas le rythme, il risque d’être mis de côté », selon Antoine. Pour un joueur vu comme une star potentielle, c’est problématique. « Parce que derrière, une fois que tu es rétrogradé en joueur de rotation, tu ne remontes quasiment jamais la pente », rappelle Théo.

Peut-il se réinventer ?

Au-delà de la santé, c’est le profil même d’Henderson qui questionne. « C’est un garçon qui a toujours eu la balle. S’il n’est pas une star, dans quel rôle peut-il évoluer ? », S’interroge Antoine. Son tir extérieur reste perfectible et sa vitesse, son atout principal, ne suffit pas à lui garantir un avenir loin du ballon.

S’il ne devient pas une star, est-ce qu’il peut jouer sans le ballon ? « Pas sûr », pour Théo. « Dans le meilleur des cas, il peut devenir un sixième homme capable de dynamiser une attaque, à la manière d’un TJ McConnell, mais ce n’est pas simple. »

Entre inquiétude et espoir

Malgré tout, l’entourage à Portland pourrait jouer un rôle déterminant. « Il est dans une situation compliquée, mais il a Damian Lillard et Jrue Holiday à ses côtés. Tu ne peux pas espérer de meilleurs vétérans pour t’encadrer », insiste Théo.

La marge de manœuvre existe donc encore pour Scoot Henderson. Mais le temps presse, et les prochaines semaines, une fois revenu de blessure, pourraient bien déterminer s’il devient le visage de la franchise ou s’il rejoint la longue liste de prospects prometteurs qui n’ont jamais franchi le cap attendu.

👉 Pour écouter l’intégralité du CQFR, l’épisode est disponible sur la chaîne BasketSession