Scoot Henderson déjà out… poissard notoire ou flop chronique ?

Scoot Henderson a tiré trop fort sur la corde pendant la première semaine du camp : déchirure à l’ischio gauche, et le voilà rangé au stand 4 à 8 semaines. La nouvelle tombe juste avant le camp des Blazers... super timing pour une équipe qui rêvait d’un départ plein gaz.

Scoot Henderson sustained a left hamstring tear during an off-season workout this week. He will begin rehabilitation and is expected to return to basketball activities in 4-8 weeks.https://t.co/emvM22ANCt pic.twitter.com/EmG3hC5wNY — Portland Trail Blazers (@trailblazers) September 26, 2025

Traduction calendrier : au mieux, Scoot rechausse fin octobre ; au pire, il grignote un bon mois de saison régulière depuis le banc des kinés. Portland l’a officialisé, tout le monde relaie, et Chauncey Billups ressort la boîte à Lineups improbables.

Côté rotation, ça ouvre la porte à un peu plus de Jrue Holiday façon patron tranquille et à Shaedon Sharpe en mode “je prends feu, on débriefe plus tard”.

Scoot, lui, a droit au starter pack des ischios : glaçage, gainage, et le fameux “on n’accélère pas”. Courage, Rip City : c’est seulement la pré-pré-saison...