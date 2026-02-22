Scotty Pippen Jr voulait en découdre avec Myron Gardner !

Le meneur des Memphis Grizzlies Scotty Pippen Jr n'a pas apprécié un geste de Myron Gardner et a décidé lui foncer dessus.

Il ne faut pas trop chercher Scotty Pippen Jr... A la fin du match entre le Miami Heat et les Memphis Grizzlies (136-120), le meneur a subi une charge, dans son dos, de Myron Gardner. Au sol pendant quelques secondes, le joueur de 25 ans s'est rapidement plaint aux arbitres avant de repartir en attaque.

Fin de l'histoire ? Absolument pas. Car si le natif de Portland s'est dépêché de se relever, ce n'était pas pour reprendre le jeu. Remonté, Pippen Jr a tout simplement foncé sur son adversaire. En le pointant du doigt, il l'a chargé et l'échauffourée s'est ensuite terminée dans le premier rang.

Face à la presse, Pippen Jr a résumé cette embrouille.

"J'ai trouvé que c'était un coup bas. Il m'a frappé alors que je ne pouvais pas le voir. J'ai trouvé que c'était un geste de lâche. Je me suis dit qu'il avait peut-être besoin d'un câlin de l'autre côté du terrain. C'est tout.

Je voulais simplement lui montrer un peu d'amour", a ironisé Scotty Pippen Jr.

Même si l'altercation n'a pas totalement dégénéré, les deux hommes peuvent logiquement s'attendre à une suspension de la part de la NBA.

FIGHT BREAKS OUT IN GRIZZLIES-HEAT 😳 pic.twitter.com/xkxZTR5rxc — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2026

🎙️Tanking en NBA, on étudie vos solutions