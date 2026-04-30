Sengun trashtalke LeBron, qui le recadre sèchement

LeBron James s’est emporté face à Alperen Sengun lors du Game 5 entre Lakers et Rockets, dans une série de plus en plus tendue.

La tension ne cesse de monter entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets. Et dans ce Game 5 remporté par Houston (99-93), elle a fini par exploser au grand jour lors d’un échange musclé entre LeBron James et Alperen Sengun.

Tout se joue dans le quatrième quart-temps, à un peu plus de cinq minutes de la fin. Sur la ligne des lancers francs, Sengun lâche une remarque après un coup de sifflet favorable à LeBron. Une phrase murmurée, mais suffisamment audible pour déclencher une réaction immédiate de la superstar des Lakers.

« Ne dis pas ça ! T'es le seul ici à ne pas avoir le droit de dire ça ! "soft ass call", ouais, c'est ça ! »

LeBron enlève son protège-dents, hausse le ton, et recadre le jeune pivot des Rockets sans détour. La scène est brève, mais elle résume parfaitement le climat de la série : nerveux, physique, à la limite.

Au début de la série, l’histoire était presque différente. Une vidéo devenue virale montrait Sengun se lever au passage de LeBron, interprétée comme un signe de respect. Une lecture vite balayée par l’intéressé, qui expliquait simplement vouloir récupérer un objet dans sa poche.

Depuis, le ton a radicalement changé. Les deux joueurs se cherchent, se répondent, se testent. Et le Game 5 a marqué un nouveau cap. Avant même cet échange verbal, Sengun avait déjà envoyé un coup de coude au visage de LeBron dans un duel physique. Rien d’anodin, rien de totalement innocent non plus.

LeBron n’a rien oublié

Derrière cette altercation, il y a aussi un contexte plus large. LeBron n’a pas digéré certains coups de sifflet du Game 4, notamment une séquence polémique qui avait vu plusieurs joueurs sanctionnés et une différence importante aux lancers francs.

Officiellement, il avait insisté sur les pertes de balle de son équipe. Mais la réaction face à Sengun montre que le sujet est toujours bien présent. Quand le pivot turc lâche son "soft ass call", LeBron ne répond pas seulement à une pique. Il rappelle une hiérarchie, une réalité du terrain, une forme de code implicite. Et surtout, il refuse de laisser passer.

Des Lakers en panne au pire moment

Cette nervosité ne tombe pas de nulle part. Elle s’inscrit dans un moment délicat pour les Lakers, qui viennent d’enchaîner deux performances offensives compliquées.

Après avoir mené 3-0 dans la série, Los Angeles a calé. Seulement 93 points inscrits dans ce Game 5, leur plus faible total depuis plusieurs semaines. Et une attaque qui s’est grippée au pire moment. LeBron, lui, l’a reconnu sans détour après la rencontre.

« Nous avons eu des occasions de marquer que nous n'avons pas su concrétiser. Il est clair qu'ils se créaient de bonnes occasions. Je veux dire, même si nous devons défendre, nous devons aussi marquer au final. Je ne pense pas que nous l'ayons fait à un bon rythme, surtout au deuxième et au troisième quart-temps. »

Les opportunités sont là, mais elles ne sont pas converties. Et dans une série qui se resserre, ces séquences coûtent cher.

« On passe au prochain match. Il faut oublier celui-là. On doit tirer les leçons de nos erreurs. Je pense qu'on en a commis quelques-unes ce soir, trop d'erreurs directes. Il faut donc qu'on fasse mieux vendredi. »

La série est désormais totalement relancée. Les Lakers n’ont plus le droit à l’erreur, et ils devront aller chercher un Game 6 à Houston dans une ambiance hostile.

Houston a désormais une opportunité réelle de revenir à 3-3. Et même si aucune équipe dans l’histoire n’a réussi à remonter un 0-3 pour gagner une série, l’idée d’un Game 7 commence à exister.

Les Rockets vers un comeback historique après avoir été menés 0-3 ?