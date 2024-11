Seringue Richard Cooey de la pire défense : les Denver Nuggets

Les Nuggets ont pris une rouste monumentale et assez honteuse contre les Knicks lundi, avec 145 points - oui, CENT QUARANTE CINQ - encaissés en quatre quart-temps, sans même qu'il y ait de prolongation. Mike Malone a taillé ses joueurs en pièce, même Nikola Jokic et Jamal Murray, pour leur absence de leadership vocal après cette prestation très, très embarrassante sur le plan défensif, surtout pour une équipe qui a été championne il y a deux ans et vise le titre cette année encore. Cette stratégie défensive, qui consiste à laisser son vis à vis seul et à faire zéro effort, était quand même sacrément couillue si l'objectif était vraiment de stopper les attaques new yorkaises...

Cette approche n'est pas sans rappeler l'une des pires défenses que l'on ait pu observer à ce jour dans l'histoire de l'humanité, à savoir celle du dénommé Richard Cooey. Là où les avocats des accusés de crimes aussi graves tentent généralement d'invoquer une enfance compliquée, des problèmes psychiatriques ou de la légitime défense, ceux de Cooey ont accédé à la requête de leur client en misant sur... sa corpulence. Reconnu coupable d'un double meurtre et d'un viol commis dans l'Ohio en 1986, Cooey a été condamné à mort en 2008 par le juge en charge de son procès. Avant que cette décision fatidique ne soit prononcée, l'homme a mis en avant comme argument principal pour dissuader le jury, le fait qu'il était "trop gros pour mourir de cette façon".

En effet, d'après lui, une condamnation à mort par injection n'était pas pertinente car sa masse graisseuse - dont il rendait le système carcéral responsable - obstruait ses veines et rendrait son décès inhumain, si toutefois le produit parvenait à faire son chemin et à être efficace. Mieux valait, selon sa ligne de défense, lui infliger une longue peine de prison. Joueur, le juge a voulu savoir ce qu'il en était et Richard Cooey a bien été exécuté. Au contraire des schémas défensifs de Michael Malone contre New York...

Quand on commence à revoir Nikola Jokic mettre aussi peu d'énergie pour essayer de défendre que Snoop Dogg pour arrêter la fumette, c'est que collectivement ça ne tourne pas rond à Denver.

Jokic's inability to defend was on full display in a 27 point LOSS at home tonight.

I guess defense and winning are not requirements for the MVP award though.

Look at this guy... pic.twitter.com/hpN7E0nqFt

