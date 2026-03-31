SGA ne veut pas défendre sa candidature au MVP et préfère laisser ses performances parler. Une réponse à Wembanyama ?

Shai Gilgeous-Alexander a-t-il mis un petit tacle, indirectement, à Victor Wembanyama ? En pleine course au MVP, SGA a pris une position claire : pas question pour lui de faire campagne. Une déclaration qui intervient alors que le Français, lui, a récemment avancé des arguments pour défendre sa candidature.

« Je laisse mon jeu parler »

Après la victoire du Oklahoma City Thunder face aux Detroit Pistons (114-110), Shai Gilgeous-Alexander a été interrogé sur la possibilité de défendre activement son dossier pour le MVP. Sa réponse a été sans ambiguïté.

« Non, ça va. Mais merci d’avoir demandé. Je vais bien. Je laisse mon jeu parler. »

Une sortie accompagnée d’un sourire, mais qui tranche avec la tendance actuelle, où plusieurs candidats mettent, directement ou indirectement, en avant leurs arguments.

Un contraste avec les autres prétendants

Ces derniers jours, Victor Wembanyama a notamment expliqué pourquoi il estimait mériter le trophée. Ce qui a probablement jouer dans le fait de se retrouver numéro 1 dans le classement de NBA.com. Du côté des Los Angeles Lakers, plusieurs voix se sont élevées pour soutenir Luka Doncic dans la course. A commencer par celle de son coach, JJ Redick.

Dans ce contexte, la position de Shai Gilgeous-Alexander apparaît à contre-courant. Le meneur canadien préfère s’appuyer uniquement sur ses performances, sans entrer dans une logique de communication.

Une performance qui renforce son message

Sur le terrain, Shai Gilgeous-Alexander continue de répondre présent. Face aux Pistons, il a signé un match à 47 points, son huitième à plus de 40 unités cette saison.

Leader du Thunder, actuellement meilleure équipe de NBA, il reste au cœur de la course au MVP, même si certaines projections récentes le placent derrière Victor Wembanyama.

Dans ce contexte, son message reste cohérent : laisser ses performances parler pour lui, sans chercher à influencer le débat.