Les résultats de la nuit en NBA, celle de Shai Gilgeous-Alexander

Knicks @ Hornets : 99-98

Cavaliers @ Hawks : 101-117

Pelicans @ Grizzlies : 109-120

Magic @ Nets : 123-100

Clippers @ Timberwolves : 92-93

Pistons @ Pacers : 130-106

Raptors @ Heat : 111-121

Celtics @ Bulls : 138-129

Thunder @ Lakers : 101-93

Kings @ Trail Blazers : 106-115

Shai Gilgeous-Alexander élimine les Lakers !

- Sur le parquet des Los Angeles Lakers (101-93), l'Oklahoma City Thunder l'a emporté dans le sillage d'un excellent Shai Gilgeous-Alexander. Auteur de 36 points (13/28 aux tirs), 9 passes décisives et 6 rebonds, le Canadien a fait de gros dégâts dans la défense californienne malgré sa maladresse à longue distance (3/10).

Comme depuis, le début de la saison, la défense du Thunder a fait la différence. Malgré les apports de Dalton Knecht (20 points) et de D'Angelo Russell, les Californiens ont été limités sur le plan offensif. A l'image des copies assez maigres de LeBron James (12 points à 5/13) et d'Anthony Davis (15 points à 5/9, 12 rebonds).

Puis surtout, dans le money-time, SGA a été intenable. Avec 15 points dans le dernier quart-temps, Gilgeous-Alexander a pris le match à son compte. A ses côtés, Jalen Williams (19 points) et Isaiah Hartenstein (11 points, 18 rebonds) ont également répondu présents. Dans le cadre de la NBA Cup, OKC (2-1) se replace. A l'inverse, avec ce revers, les Lakers (2-2), tenants du titre, sont éliminés !

- Jouer les Chicago Bulls, c'est quasiment la certitude de marquer 130 points cette saison... Les Boston Celtics en ont donc profité avec une victoire (138-129) au United Center. Face aux espaces laissés par les Bulls, Jayson Tatum (35 points, 14 rebonds) s'est régalé (12/18 aux tirs).

Même si Chicago a eu du répondant par l'intermédiaire du duo Nikola Vucevic (32 points, 11 rebonds) - Zach LaVine (29 points), Boston a eu un apport collectif plus constant. Tous les membres du 5 majeur ont dépassé la barre des 11 points avec une belle copie pour Kristaps Porzingis (21 points, 8 rebonds en 25 minutes).

Surtout, en sortie de banc, Payton Pritchard (29 points, 7 rebonds) a été le facteur X pour forcer la décision avec 11 points consécutifs dans le money-time. 2ème du groupe C à l'Est, Boston (3-1) va devoir attendre les résultats de mardi pour connaître son sort...

JAYLEN BROWN POSTER 🤯 pic.twitter.com/ehWu5fsfWm — Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2024

Les Hawks font encore tomber les Cavs

- Pourquoi cette attente pour les Celtics ? Car dans cette poule, les Atlanta Hawks se sont qualifiés en dominant, à nouveau, les Cleveland Cavaliers (117-101) ! Pour la seconde fois en trois jours, les Hawks ont trouvé la formule pour battre les Cavs.

Avec un Trae Young très propre (21 points, 11 passes décisives), Atlanta a pu compter sur un collectif performant avec les apports de Jalen Johnson (20 points, 9 rebonds, 7 passes décisives), de De'Andre Hunter (23 points) ou encore d'Onyeka Okongwu (15 points). En 21 minutes, le Français Zaccharie Risacher a également été intéressant : 11 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre.

Dans le 3ème quart-temps, les Cavs n'ont pas réussi à répondre à l'accélération des Hawks et ont perdu le fil de la partie. Gêné par la défense de Dyson Daniels, Donovan Mitchell (12 points à 5/23) a connu des difficultés. Et le duo Darius Garland (29 points) - Evan Mobley (24 points, 12 rebonds) n'a pas été suffisant.

- A domicile, les Minnesota Timberwolves ont retrouvé le goût de la victoire face aux Los Angeles Clippers (93-92). Après une série de 4 défaites consécutives, les Wolves l'ont emporté grâce notamment à Anthony Edwards (21 points à 7/21 aux tirs).

Avec une rotation très réduite, Chris Finch a tenté de trouver des solutions. A l'image de l'utilisation de Rudy Gobert (8 points, 12 rebonds) sur... 43 minutes ! En face, James Harden (20 points, 11 passes décisives) a tenté de mener son équipe, avec un nouveau match satisfaisant d'Ivica Zubac (16 points, 13 rebonds).

Même s'il a été maladroit, Edwards a été exemplaire pour permettre à son équipe de se relever. Dans le money-time, il a d'ailleurs inscrit un panier à trois points déterminant pour faire la différence. Un succès qui devrait faire du bien à Minnesota.

Trophée Lula du barbu revenu au top quand on ne s’y attendait pas : James Harden

Les Knicks sur le fil, le Magic toujours aussi fort

- Les New York Knicks se sont imposés d'un petit point face aux Charlotte Hornets (99-98). Malgré les 31 points de Jalen Brunson, les Knicks ont été sérieusement bousculés par les Hornets, pourtant privés de LaMelo Ball.

Avec les deux Français Moussa Diabaté (6 points, 11 rebonds) et Tidjane Salaun (14 points, 8 rebonds) dans le 5 majeur, Charlotte a livré un joli duel. Malheureusement, Brandon Miller (20 points), qui avait l'opportunité d'être le patron, a surtout été maladroit (7/25).

En face, Karl-Anthony Towns (19 points, 12 rebonds) a tenu son rôle de lieutenant. Alors que Brunson a été adroit sur la ligne pour valider le succès des siens. Par contre, il faut noter une décision forte dans la rotation (très courte) de Tom Thibodeau : Mikal Bridges a été mis sur le banc sur quasiment l'intégralité des 8 dernières minutes...

- Cependant, même à 3-0, les Knicks ne sont pas encore qualifiés pour la suite de la NBA Cup. Pourquoi ? Car dans ce groupe A à l'Est, la première place est occupée par l'Orlando Magic ! Toujours invaincue dans ce tournoi, la franchise floridienne a facilement dominé les Brooklyn Nets (123-100).

Toujours aussi impressionnant depuis la blessure de Paolo Banchero, Franz Wagner (29 points, 8 rebonds, 8 passes décisives) s'est comporté comme un patron. Surtout, dans le sillage de l'Allemand, le collectif du Magic continue de régaler. A l'image des apports de Kentavious Caldwell-Pope (19 points) ou encore de Tristan da Silva (13 points).

Sans Cam Thomas, les Nets ont eu du mal à trouver des solutions offensives. En sortie de banc, Shake Milton (22 points), Keon Johnson (15 points) et Trendon Waltford (13 points) ont eu le mérite de limiter les dégâts.

Ja Morant en leader, le retour gagnant de Cade Cunningham

- Les Memphis Grizzlies ont profité de la réception des New Orleans Pelicans (120-109) pour empocher leur première victoire de la saison en NBA Cup. Avec 27 points et 7 passes décisives, Ja Morant a rapidement montré le chemin du succès à son équipe.

Avec les apports de Jaren Jackson Jr (23 points) et de Santi Aldama (20 points), les Grizzlies ont pris les commandes de ce match. En face, CJ McCollum (30 points) a bien tenté de résister. Et même maladroits, Dejounte Murray (21 points) et Trey Murphy III (21 points) n'ont pas démérité.

Cependant, même avec la bonne surprise Yves Missi (16 points, 14 rebonds), cette équipe, toujours décimée par les blessures, est bien trop diminuée. Il s'agit de la 5ème victoire consécutive des Grizzlies... et de la 7ème défaite de suite des Pelicans.

JA WAS LEVITATING ✈️🔥 pic.twitter.com/0aPKDm401b — Bleacher Report (@BleacherReport) November 29, 2024

- Il y a bel et bien de la vie chez les Detroit Pistons cette saison. Pour le grand retour de Cade Cunningham, la franchise de Motor City l'a facilement emporté sur le parquet des Indiana Pacers (130-106). Le meneur, comme toujours, a été excellent : 24 points et 11 rebonds.

Rapidement aux commandes de cette partie, les Pistons ont déroulé avec les impacts positifs de Malik Beasley (25 points), de Jaden Ivey (23 points) ou encore de Jalen Duran (14 points, 12 rebonds).

Chez les Pacers, les titulaires n'ont pas démérité : Tyrese Haliburton (19 points), Bennedict Mathurin (16 points) ou même Pascal Siakam (21 points). Mais la défense a été particulièrement permissive et le banc n'a quasiment rien apporté. En 3-0, les Pistons se retrouvent en tête du groupe B à l'Est, à égalité avec les Milwaukee Bucks.

Les Blazers surprennent les Kings, Jimmy Butler fait gagner le Heat

- Il y a de la vie à Detroit, mais aussi chez les Portland Trail Blazers. Loin d'être aussi horrible que l'an dernier, la franchise de l'Oregon a d'ailleurs surpris les Sacramento Kings (115-106). Le grand bonhomme de ce succès ? DeAndre Ayton (26 points et 9 rebonds) !

Malgré la petite copie de Shaedon Sharpe (14 points), les Blazers ont pu compter sur les apports d'Anfernee Simons (21 points, 9 passes décisives) et de Deni Advija (20 points, 9 rebonds). Sans oublier l'impact de Dalano Banton (17 points) en sortie de banc.

Pour les Kings, Malik Monk (29 points) a pourtant brillé. Et Domantas Sabonis a claqué un triple-double : 21 points, 14 rebonds et 11 passes décisives. Mais ce duo a été un peu trop seul. Même De'Aaron Fox, malgré ses 22 points, a été une petite déception avec une grosse imprécision (8/18 et 5 ballons perdus). En 2-1, les Blazers ont encore une chance de se qualifier pour la suite du tournoi.

- Enfin, le Miami Heat a pris le meilleur sur les Toronto Raptors (121-111). Dans une rencontre longtemps disputée, les Floridiens ont accéléré dans le troisième quart-temps pour finalement s'envoler au score.

Avec 26 points, Jimmy Butler a parfaitement lancé son équipe. Et il a été secondé par Tyler Herro (23 points) et Bam Adebayo (14 points, 10 rebonds - merci Jimmy via la vidéo -, 10 passes décisives). En face, le trio RJ Barrett (25 points), Scottie Barnes (24 points, 10 rebonds, 10 passes décisives), Jakob Poeltl (24 points, 10 rebonds) a été capable de rivaliser.

Mais les trois hommes ont été bien trop seuls ! Avec une bonne adresse à longue distance sur un gros volume (21/54), le Heat a su emporter cette première manche, avant un nouveau duel entre les deux formations dimanche au Canada.