Shai Gilgeous-Alexander est-il devenu le meilleur joueur du monde ?

Les déboires de Nikola Jokic avec les Denver Nuggets et surtout l’excellent niveau de jeu de Shai Gilgeous-Alexander relance le débat.

Le Oklahoma City Thunder est la première équipe qualifiée pour le second tour des playoffs. Les champions en titre n’ont pas perdu de temps en battant les Phoenix Suns en quatre manches sèches. Un troisième « sweep » consécutif au premier round pour la formation entraînée par Mark Daigneault. Beau perdant, Devin Booker a rendu hommage à ses adversaires et notamment à Shai Gilgeous-Alexander.

« On ne peut pas parler du Thunder sans parler d’abord évoquer Shai. Il est le MVP et il joue mieux que n’importe qui d’autre en NBA depuis deux ans », estime l’arrière All-Star.

SGA serait donc le meilleur joueur de la planète. Ce n’est absolument pas déconnant concernant un joueur qui a mené sa franchise au titre après avoir été élu meilleur joueur de la saison puis MVP des finales. Le Canadien est d’ailleurs en course pour remporter à nouveau la plus prestigieuse des récompenses individuelles alors que sa formation fait figure de grande favorite à sa propre succession.

Alors pourquoi ça fait tout de même réagir ? Parce que cela fait plusieurs années que Nikola Jokic est considéré comme le numéro un. Par nous y compris étant donné que nous avons constamment classé le Serbe en tête de notre top-50 et de chacune de ses mises à jour. Peut-être qu’il va falloir nous reconcentrer sur la question.

TOP 50 – nouvelle mise à jour juste avant les playoffs

Le « Joker » est aujourd’hui mis à mal par l’excellente défense de Rudy Gobert et des Minnesota Timberwolves. Sans les blessures d’Anthony Edwards et de Donte DiVincenzo, les Denver Nuggets, qui sont encore menés 2-3, auraient peut-être déjà pris la porte ! Jokic affiche toujours des statistiques ahurissantes mais il ne tourne qu’à 41% de réussite aux tirs et 19% à trois-points tout en perdant quasiment 4 ballons et en étant évidemment par moments friable en défense.

Shai Gilgeous-Alexander n’est peut-être pas un stoppeur (son niveau défensif est parfois surévalué) mais il n’est pas non plus mauvais de ce côté du terrain. En revanche, en attaque, impossible de faire mieux au scoring. Il est d’une efficacité impressionnante, notamment dans les moments chauds. Il maîtrise, à 27 ans, plus que jamais son art. Il est finalement encore plus fort que la saison dernière tandis que Jokic paraît un peu plus fatigué et émoussé physiquement, et ça peut-être depuis l’Eurobasket… 2025.

Le débat mérite d’être relancé, surtout auprès de ceux qui, comme nous, auraient plutôt misé sur le colosse du Colorado. D’ailleurs, si SGA venait à faire le doublé MVP-MVP des finales une année de plus… mériterait-il d’être déjà classé devant Nikola Jokic dans le classement des plus grands joueurs de tous les temps ? Vous avez deux heures.