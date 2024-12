Shai Gilgeous-Alexander et OKC doivent encore apprendre…

Battus en finale de la NBA Cup, Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires à l'Oklahoma City Thunder sont encore en apprentissage.

L'Oklahoma City Thunder a échoué. En finale de la NBA Cup, OKC a été largement dominé par les Milwaukee Bucks (81-97). Si ce match a été disputé jusqu'à la pause, le Thunder n'a pas réussi à tenir le rythme par la suite. Offensivement, Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires ont été méconnaissables.

Sur cette saison, il s'agit d'ailleurs de la pire copie offensive d'Oklahoma. Jusqu'à maintenant, cette équipe avait été maintenue sous les 100 points une seule fois : lors d'une victoire contre les Phoenix Suns (99-83).

81 points, ce n'est pas une performance "normale" pour OKC. Et les pourcentages aux tirs le prouvent également : 33,7% au global (plus faible de la saison), 15,6% à trois points (plus faible de la saison). Une leçon à retenir pour la suite ?

"Nous avons simplement manqué nos tirs. J'aurais pu mieux faire pour nous libérer à différents moments de ce match, mais nous pouvons en tirer des leçons", a noté le coach Mark Daigneault pour ESPN.

"Sur ce match, j'ai senti que je pouvais prendre mes tirs habituels. Mais ça ne voulait pas rentrer. Cela peut arriver. Des nuits comme ça arrivent. En face, Andre Jackson Jr a joué dur, il a été agressif. Mais j'ai déjà eu ça face à moi par le passé. J'ai eu surtout l'impression de manquer", a répondu SGA.

Pour le moment, OKC semble choisir la thèse de l'accident. Mais est-ce un hasard si cette faillite se produit dans un match avec un enjeu important ? Meilleure équipe à l'Ouest, le Thunder doit retenir cette expérience pour les Playoffs.

