Shai Gilgeous-Alexander, le roi du 3ème quart-temps !

Auteur de 15 de ses 30 points dans le troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander a encore frappé au retour des vestiaires.

Sans trop forcer, l'Oklahoma City Thunder a battu les Sacramento Kings (132-101) la nuit dernière. Auteur de 30 points, Shai Gilgeous-Alexander a encore frappé dans le troisième quart-temps. Pour maintenir l'écart et résister à la réponse des Californiens, le Canadien a été tout simplement impeccable.

Sur la période, l'arrière de 27 ans a inscrit 15 points à 6/6 aux tirs. Et il s'agit clairement d'une spécialité pour SGA : il marque en moyenne 11,4 points dans le troisième quart-temps cette saison. En NBA, seuls Donovan Mitchell (12,1) et Devin Booker (11,6) font mieux.

"Dans le troisième quart-temps, ke me sens tout simplement chaud et prêt à faire la différence. Je suis aussi naturellement un peu plus tranchant, simplement car on se rapproche de la fin de la rencontre.

Puis j'ai aussi eu avant 24 minutes pour analyser la défense adverse, comprendre comment le match est arbitré et d'autres facteurs comme ça. La première période est en quelque sorte une phase d'observation", a analysé Shai Gilgeous-Alexander face aux médias.

Une spécialité de Shai Gilgeous-Alexander qui représente une vraie force pour OKC. Déjà l'an dernier, le champion NBA en titre avait pris la bonne habitude de faire très mal au retour des vestiaires.

