Malgré le sweep des Suns contre OKC, Dillon Brooks a impressionné Shai Gilgeous-Alexander, qui a salué sa série et son vrai visage hors des clichés.

Phoenix a pris un 4-0 net face à Oklahoma City, mais Dillon Brooks a au moins quitté la série avec quelque chose que peu de joueurs obtiennent facilement : le respect public de Shai Gilgeous-Alexander.

Le Thunder a terminé le travail dans le Game 4, remporté 131-122, avec 31 points et 8 passes de SGA. Côté Suns, Brooks a encore été l’un des rares à tenir son rang, avec 23 points, dans la continuité d’une série où il a souvent été le joueur le plus constant de Phoenix. Sur les quatre matches, l’ancien ailier de Memphis et Houston a tourné autour de 26 points et 6 rebonds de moyenne, avec notamment 30 points dans le Game 2 et 33 dans le Game 3.

Après la qualification d’OKC, Gilgeous-Alexander a tenu à saluer son compatriote canadien, malgré toute l’image de “méchant” qui colle à Brooks depuis des années.

« C’est un super gars, peu importe ce que les gens disent de lui. C’est vraiment quelqu’un de bien quand on apprend à le connaître. Toute cette histoire de méchant, ça ne m’atteint pas. Je sais exactement qui est Dillon. Il a fait une sacrée série. Continue de progresser, je suis fier de lui », a expliqué Shai Gilgeous-Alexander.

Un hommage assez fort, surtout après une série physique et quelques piques habituelles de Brooks. L’ailier des Suns n’a jamais été le joueur le plus simple à aimer de loin, mais il reste ce profil qui manque toujours plus qu’on ne l’imagine quand il s’en va.

Memphis l’a laissé partir et a perdu une partie de son identité défensive. Houston l’a envoyé à Phoenix dans le deal Kevin Durant, et les Rockets ont aussi abandonné un sacré morceau de caractère. Les Suns, eux, sortent balayés. Dillon Brooks, au moins, a rappelé pourquoi ses coéquipiers et ses adversaires finissent souvent par le respecter.