Pourquoi Shai Gilgeous-Alexander ne jouera jamais à Toronto

Shai Gilgeous-Alexander est une fierté canadienne. Même si la balle orange n’est pas toujours reine une fois la frontière nord des Etats-Unis franchie, la superstar du Oklahoma City Thunder reste très populaire dans son pays. On imagine que plusieurs fans de l’Ontario adorerait le voir défendre la tunique de sa région natale en jouant un jour pour les Toronto Raptors. Mais si l’on se fie au papa du bonhomme, ça n’arrivera jamais.

« Il ne quittera pas Oklahoma City pour Toronto parce que toute la famille se mettrait à lui demander constamment des places pour les matches. Il ne se voit pas jouer dans un grand marché où les distractions sont nombreuses. Shai est parfait là où il est à OKC et je ne pense pas qu’il partira un jour », confie son paternel.

C’est évidemment son fils qui prendra les décisions (ou sa franchise) et vu son niveau actuel, il gardera probablement un contrôle sur sa situation toute sa carrière ou presque. Les meilleurs joueurs dictent leur destin et sont en position de force vis-à-vis des clubs. Alors peut-être qu’il changera éventuellement d’avis un jour pour rejoindre Toronto. Mais ça permet de rappeler que tout le monde ne veut pas retourner dans sa ville natale, justement pour échapper aux sollicitations. Kevin Durant, par exemple, avait fait comprendre que jouer pour Washington ne l’intéressait pas précisément pour les mêmes raisons.

Shai Gilgeous-Alexander change d’écurie