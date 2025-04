Shaq et Dwight Howard réconciliés… et ensemble au Hall of Fame ?

Shaquille O'Neal a passé une partie non-négligeable des 20 dernières années à critiquer Dwight Howard, que ce soit lorsqu'il était au sommet de son art à Orlando ou un peu moins en vue ailleurs. Même lorsque "D12" est sorti des radars, il y a eu quelques joutes verbales assez intenses via les réseaux sociaux, laissant supposer que les deux hommes se détestaient cordialement. Howard a toujours voulu trouver en Shaq un modèle, mais le Big Cactus l'a souvent balayé d'un revers de la main, en lui niant même le droit de se faire surnommer Superman...

Après toutes ces années de détestation ou de défiance, les choses semblent s'être arrangées. Alors que Dwight Howard va entrer au Hall of Fame cette année, il a indiqué vouloir que Kevin Garnett, Kareem Abdul-Jabbar et... Shaquille O'Neal fassent son introduction à Springfield. Dans le Big Podcast, Shaq a confirmé qu'il y avait eu rencontre et discussion.

"J'ai rencontré Dwight Howard à Orlando. Il m'a demandé pourquoi je ne l'aimais pas et pourquoi j'étais toujours dur avec lui. Je lui ai répondu : Tu crois que je n'étais pas dur avec Kobe ? Avec Dwyane Wade ? C'est ce que je fais pour que mes gars passent au niveau supérieur. Parfois, il faut faire comme ça, même s'ils n'aiment pas ça. Quand Dwight a compris ça, il m'a demandé pourquoi je ne l'avais jamais appelé. Si j'avais été son coéquipier, je lui aurais dit exactement ce que je dis à chaque fois à la télé, mais face à face".

Et Shaq a visiblement accepté d'être l'une des personnes qui introduiront Dwight Howard au Hall of Fame. Tout est bien qui finit bien.

