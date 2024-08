Shaq raconte pourquoi Dennis Rodman était la vraie star des Lakers

Shaquille O'Neal recevait Allen Iverson dans son podcast cette semaine. Un extrait nous a particulièrement amusé et était assez révélateur du personnage qu'était Dennis Rodman, avec lequel Shaq a joué pendant une saison chez les Lakers.

"Dans une équipe où il y avait Kobe, moi et Dennis Rodman, qui était la plus grande superstar d'après toi ? Dennis Rodman. On avait rendez-vous pour le match à 17h30. Le mec arrivait à 40 minutes du coup d'envoi, en train de manger du poulet et du riz, sans prêter attention à ce qui se passait autour. En plein milieu de la discussion, il partait prendre une douche froide. On partait avant lui et il nous rejoignait après sur le terrain.

Le mec prenait 25 rebonds, puait la mort, remettait ses affaires sur lui, partait en boîte et serrait la plus belle femme que j'avais jamais vu. Le mec puait comme l'eau usée d'un camion poubelle, mais il avait des mannequins au cou en boîte. J'étais un fêtard, j'organisais des trucs, je voyais des filles, mais je n'ai jamais vu quelque chose de semblable à ce que faisait Dennis Rodman. J'étais dégoûté. Pas à cause des filles, mais parce que cet enfoiré ne se lavait pas le cul (rires)".

Il y a tellement d'histoires au sujet de Dennis Rodman et de son attrait obsessionnel et maladif pour la fête et les femmes. Et le plus fou, c'est que tout était à peu près toléré tant qu'il parvenait à assurer sur le terrain, ce qu'il a globalement fait pendant toute sa carrière, même lorsqu'il a atteint un niveau de célébrité et de bamboche dépassant l'entendement.

