Miami ferait de Giannis Antetokounmpo sa priorité, mais le Heat travaillerait déjà sur plusieurs autres énormes dossiers.

Giannis Antetokounmpo ou pas, le Miami Heat semble déterminé à frapper fort cet été.

La franchise floridienne ferait du Grec sa priorité absolue sur le marché des transferts, mais elle préparerait déjà plusieurs solutions de secours au cas où Milwaukee fermerait la porte à un départ de sa superstar.

Selon l’insider de Miami Ira Winderman, le Heat envisagerait notamment de se tourner vers Kawhi Leonard ou Ja Morant si le dossier Giannis venait à échouer.

« Honnêtement, s’ils comprennent que ce ne sera pas Giannis, je pense qu’ils exploreront la piste Kawhi. Je pense qu’ils exploreront la piste Ja Morant », explique Winderman. « On ne peut pas devenir stagnant, surtout sur ce marché. »

Miami multiplie les tentatives pour attirer une nouvelle superstar depuis plusieurs années afin d’entourer Bam Adebayo (et auparavant Jimmy Butler).

Le Heat avait déjà été lié à plusieurs énormes dossiers récemment, notamment ceux de Damian Lillard et Kevin Durant, sans parvenir à conclure.

Cette fois, la franchise de Pat Riley semble vouloir éviter de se retrouver sans solution alternative si le feuilleton Giannis tourne mal.

Le profil de Kawhi Leonard représenterait une option expérimentée, surtout si les Los Angeles Clippers décident de modifier leur effectif après une nouvelle saison marquée par les blessures de leur ailier.

Ja Morant offrirait quant à lui un profil très différent, plus jeune et plus explosif offensivement, capable d’apporter de la création et du rythme à l’attaque du Heat.

Reste désormais à savoir si les Milwaukee Bucks accepteront réellement d’ouvrir la porte à un départ d’Antetokounmpo, qui reste au centre de toutes les spéculations de l’intersaison.

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