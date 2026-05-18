Les Memphis Grizzlies arrivent très largement en tête d’un sondage anonyme révélant les franchises NBA où les joueurs ne veulent pas jouer.

Les Memphis Grizzlies traînent décidément une réputation compliquée auprès des joueurs NBA.

Selon un sondage anonyme réalisé par The Athletic auprès de 120 joueurs, Memphis est la franchise qui arrive largement en tête des équipes où les joueurs veulent le moins être transférés.

Les Grizzlies ont récolté 35,8 % des votes, soit plus de trois fois plus que les Washington Wizards, deuxièmes du classement avec 11,7 %.

Les Sacramento Kings complètent le podium avec 10,8 % des voix.

Dans l’enquête, plusieurs joueurs expliquent que le problème ne vient pas forcément de l’équipe ou de l’organisation, mais surtout de la ville elle-même.

« Je jouerai n’importe où honnêtement, mais Memphis est un endroit où je n’ai pas envie de vivre », a expliqué un joueur anonyme.

« Ça n’a rien à voir avec l’équipe. C’est la localisation », a ajouté un autre.

Cette réputation fait d’autant plus parler qu’elle intervient quelques semaines après la grosse pique que LeBron James avait lancée sur Memphis. La star des Lakers avait notamment suggéré que la franchise pourrait un jour déménager à Nashville, provoquant une énorme polémique dans le Tennessee.

Le commissioner Adam Silver avait lui aussi réagi récemment en expliquant qu’il n’avait « jamais entendu que les joueurs ne voulaient pas aller à Memphis ».

Derrière les Grizzlies, les Wizards et les Kings, plusieurs franchises ont également été citées dans ce sondage, notamment les Pelicans, les Nets, le Jazz, les Hornets ou encore les Blazers.

Plus surprenant, les Knicks et même les Lakers ont également reçu quelques votes.