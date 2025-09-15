Après le bronze grec, Vassilis Spanoulis a sèchement répondu aux critiques d’Alperen Sengun sur Giannis Antetokounmpo, dénonçant des “conneries”.

Quelques heures après avoir mené la Grèce à la médaille de bronze de l’EuroBasket 2025, Vassilis Spanoulis a choisi de défendre avec vigueur son leader Giannis Antetokounmpo. L’entraîneur grec a été interrogé sur les propos d’Alperen Sengun, qui avait jugé que le double MVP n’était « pas un grand passeur ».

Spanoulis a d’abord pris la parole pour remettre les choses au clair :

« Je veux dire quelque chose à propos de la question précédente que vous avez posée à Giannis. Sengun est un très, très petit garçon pour parler de Giannis », a-t-il lâché en conférence de presse.

Ouch ! Un peu plus violent et direct que la réponse très classe de Giannis Antetokounmpo.

Le coach a ensuite dénoncé les discours selon lesquels la Turquie aurait réussi à neutraliser son joueur :

« Nous entendons beaucoup de choses différentes de personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’est le basket — que l’équipe turque a verrouillé Giannis. C’est des conneries. Vous savez, nous avons eu un mauvais jour. Ils ont joué la même défense contre Giannis. Il a raté quatre layups tout seul. Il a trouvé ses coéquipiers plus de six fois. Nous n’avons pas marqué. Donc je ne veux pas entendre ces conneries. C’est des conneries.

Je suis un homme qui dit toujours la vérité. Je respecte le coach Ataman ; nous avons une très bonne relation. Nous sommes amis. Nous échangeons des opinions, et c’est un grand coach. Mais c’est une autre histoire. »

Très agacé, Vassilis Spanoulis a poursuivi, tout en reconnaissant la la supériorité de la Turquie ce soir-là :

« Quand j’entends toutes ces histoires, ça me rend fou parce que ce n’est pas la vérité, ce n’est pas juste. Nous avons fait un tournoi incroyable. Nous nous sommes mis dans cette position. Nous avons juste mal joué en demi-finale.

Chapeau bas à la Turquie parce qu’ils ont mieux joué dans ce match. Ils ont tout réussi, et c’est tout. Le basket est un sport. Comme dans la vie, des fois tu perds, des fois tu gagnes. C’est un match. Ce n’est pas une série où on peut faire des ajustements et continuer. Donc bravo. Ils ont mieux joué dans ce match. Voilà. Terminé. »

Enfin, Spanoulis a conclu en évoquant sa relation personnelle avec Antetokounmpo :

« Tout le reste, ce sont des histoires pour faire le buzz, comme je dis. Personnellement, je suis béni d’avoir cette relation avec Giannis. Pour moi, ce n’est pas une médaille, c’est une relation que nous construisons. »

Une magnifique défense d’un coach pour son joueur. On comprend mieux pourquoi Giannis Antetokounmpo a souligné en conférence de presse son attachement à Vassilis Spanoulis.