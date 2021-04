Spencer Dinwiddie, le renfort de poids des Nets en playoffs ?

Les Brooklyn Nets figurent parmi les favoris pour le titre avec leur armada exceptionnelle constituée de Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, LaMarcus Aldridge, Deandre Jordan ou encore Blake Griffin. Ça suffirait presque à faire oublier un autre joueur très fort qui était proche d’être All-Star la saison dernière : Spencer Dinwiddie. L’ancien sixième homme des Nets n’a joué que trois matches avant de se déchirer un ligament au genou.

Les Nets ont cinq All-Stars, mais c’est loin d’être un record !

Une blessure sévère qui le tient écarté des parquets depuis. Mais cela faisait plusieurs fois que des sources proches du joueur et de la franchise insistent sur le fait qu’il est avance sur son programme de rééducation. Dinwiddie, initialement forfait pour l’intégralité de l’exercice en cours, pourrait finalement faire son retour en playoffs. C’est ce qu’il vise en tout cas. Et il a lui-même confirmé qu’il espérait revenir à temps.

Nothing guaranteed, but now y’all finally believe the vision. @ Los Angeles, California https://t.co/ID6FNaJjVB

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) April 12, 2021