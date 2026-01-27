Spencer Dinwiddie se propose à un favori pour le titre

Spencer Dinwiddie n’a pas trouvé de place dans un roster NBA cette saison. Le vétéran est brièvement passé en Allemagne, au Bayern Munich, avant de finalement quitter la Bavière pour des raisons personnelles. Les deux parties ont résilié le contrat d’un accord commun et le voilà donc à nouveau libre sur le marché. Et il a l’air de vouloir reprendre du service, comme en atteste sa déclaration lors de son passage dans un podcast.

« J’adorerai rejoindre les Rockets. Mon meilleur ami en NBA, Dorian Finney-Smith, joue là-bas. Je pense que la blessure de Fred VanVleet leur a vraiment fait du mal. Ils ont tous les ingrédients d’un candidat au titre. Ils ont des jeunes talents avec Jabari Smith et Amen Thompson, un super scoreur/créateur au poste avec Alperen Sengun et un joueur all-time avec Kevin Durant. Je pense que je suis un arrière capable de jouer sans la balle en profitant des espaces crées par Sengun et Durant. »

Spencer Dinwiddie tournait encore à 11 points par match la saison dernière. Mais il n’est peut-être quand même pas la pièce manquante aux Rockets. Sa défense fait défaut et c’est un shooteur à 33% à trois-points en carrière. Après, c’est toujours sympa de proposer ses services.

Le nouveau Isaiah Thomas ?