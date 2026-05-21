Spurs Vs Thunder : un record historique d’audience pour le Game 1

Le premier match entre San Antonio et Oklahoma City est devenu le Game 1 de finale de conférence Ouest le plus regardé de l’histoire.

Le duel entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder ne passionne pas uniquement les fans de basket. Il est carrément en train de devenir un phénomène d’audience.

Selon les chiffres dévoilés mercredi, le Game 1 remporté par les Spurs après deux prolongations (122-115) est devenu le match d’ouverture de finale de conférence Ouest le plus regardé de l’histoire NBA.

La rencontre a rassemblé en moyenne 9,2 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock, avec un pic à 12 millions durant la deuxième prolongation et la fin du match.

Et honnêtement, difficile d’être surpris quand on repense au scénario complètement dingue de cette rencontre. Le public a eu droit à un match étouffant, deux prolongations, un Victor Wembanyama totalement extraterrestre avec 41 points et 24 rebonds, des actions déjà cultes et une intensité qui ressemblait davantage à des Finales NBA qu’à un "simple" Game 1 de finale de conférence.

La NBA profite aussi énormément de son nouveau deal télévisuel. Le retour de NBC dans la diffusion des matchs NBA pour la première fois depuis 2002 semble déjà porter ses fruits. Les playoffs 2026 tournent actuellement à une moyenne de 4,5 millions de téléspectateurs par match, soit la meilleure moyenne depuis 1997. C’est également une hausse de 16% par rapport à la saison dernière.

Les dirigeants de la ligue peuvent aussi remercier la nouvelle génération de superstars qui commence à captiver le grand public. Entre Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Stephon Castle ou Dylan Harper, cette série Spurs Vs Thunder ressemble déjà à un choc générationnel capable d’installer la NBA dans une nouvelle époque.

Le plus impressionnant, c’est que ce Game 1 n’est même pas encore le match le plus regardé de ces playoffs. Le Game 7 entre les Philadelphia 76ers et les Boston Celtics avait encore fait mieux début mai avec 11 millions de téléspectateurs.

Mais le signal envoyé par ce duel Spurs - Thunder reste énorme pour la ligue. La NBA semble déjà avoir trouvé les nouvelles rivalités et les nouvelles têtes d’affiche capables de faire exploser les audiences pour les dix prochaines années.

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